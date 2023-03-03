Правда ли, что Даниил Соловьев посещал лондонский гей-клуб? Правдивы ли фото, на которых он позирует в женской одежде и выходит замуж? Говорил ли сын телеведущего, что не может пойти в армию из-за контракта с лондонским модельным агентством? Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрали все эти сообщения, разошедшиеся по Сети в феврале 2023 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Правда ли, что Даниил Соловьев заключил контракт с лондонским модельным агентством?



В середине февраля 2023 года в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что один из сыновей телеведущего Владимира Соловьева якобы работает моделью в британской столице. Например, 13 февраля на сайтах издания Lenta.ru и газеты "Московский комсомолец" появились заметки (обе уже удалены) о том, что пользователи соцсетей из-за этого раскритиковали Соловьева. СМИ ссылались на твит американского политического консультанта и корреспондента издания Kyiv Post Джейсона Джея Смарта, который 12 февраля выложил несколько снимков 21-летнего Даниила (на одном из них изображен юноша с черным лаком на ногтях) и сообщил, что тот работает моделью в столице Великобритании. На момент написания этого разбора пост Смарта набрал более 2 млн просмотров и почти 14 000 лайков.

Подобные посты о работе Даниила Соловьева в лондонском модельном агентстве стали популярны и в других Twitter-аккаунтах (примеры тут и тут), в Facebook (например, запись о модельной карьере молодого человека репостил публицист Станислав Белковский), на YouTube (например, на канале "Утро февраля"), а также в Telegram-каналах "Инсайдер UA" (534 000 просмотров), "Украина сейчас" (518 000), "СМИ Россия не Москва" (245 000), "Адвокат права" (227 000) и "Ukr Inform 🇺🇦 новини" (106 000).

Начнем с того, что у Владимира Соловьева действительно есть сын Даниил, которому в феврале 2023 года был 21 год. Это не раз подтверждал и сам телеведущий. Например, у себя в инстаграме и твиттере он еще 12 октября 2015 года делился фотографией Даниила и поздравлял его с 14-летием.

Из небольшого интервью, которое издание "Афиша Daily" взяло у сына Владимира Соловьева в 2017 году, известно, что Даниил учился в Москве в Ломоносовской частной школе. Это подтверждает и официальный YouTube-канал учебного заведения. По словам Даниила, в восьмом классе он "собирался поступать на международные отношения".

Что касается фотографии, где запечатлен мужчина в очках, черном брючном костюме и с накрашенными черным лаком ногтями, то она была опубликована еще в декабре 2020 года в инстаграме модного бренда и парикмахерской "Контора" стилиста и телеведущего Владислава Лисовца; отделения "Конторы" работают в Москве и Краснодаре. Разошедшийся недавно по интернету снимок был сделан для продвижения коллекции 2021 года, на сайте бренда можно найти и другие фото с тем же человеком.

На то, что на рекламном снимке действительно запечатлен Даниил Соловьев, помимо внешнего сходства, указывают и татуировки, которые видны на груди и пальцах модели. В январе 2021 года российский таблоид "Экспресс-газета" выпустил материал (уже недоступен на сайте) о Данииле под заголовком "19-летний сын-тусовщик Владимира Соловьева живет с распутной душевнобольной". Поскольку это желтое издание, нас интересует не текст, а лишь фото, взятое из соцсетей, как утверждается, девушки Даниила. На пальцах и груди сына Владимира Соловьева те же татуировки, что у человека на фото парикмахерской.

Раз Даниил действительно работал моделью для парикмахерской в России, мог ли он строить свою карьеру еще и в столице Великобритании? По словам его отца, не мог. В эфире своей передачи Владимир Соловьев опроверг новости о британской работе Даниила: "Учитывая, что мой сын, вежливо говоря, когда-то учился в Англии, но уже несколько лет как учится в очень хорошем учебном заведении в России (Соловьев не указал названия обоих учебных заведений. — Прим. ред.), ни с каким модельным агентством в Лондоне никаких контрактов он никогда не заключал". Телеведущий назвал публикацию Джейсона Смарта "ципсошной ложью" (ЦИПсО — так называемый Центр информационно-психологических операций, который, по мнению российских пропагандистов, работает в Украине и организует регулярные информационные атаки на россиян) и обвинил российские издания, написавшие о его сыне, в работе на "киевскую пропаганду" за деньги. При этом Соловьев назвал "тварями, негодяями, мерзавцами, ципсошными подкладками и агентами укронацистов" журналистов Lenta.ru, "Национальной службы новостей", "Московского комсомольца" и TVcenter.ru и отказался принимать их извинения. Также он добавил, что Даниил "глубоко набожный парень", живет в Москве, а также "ниоткуда не бегает, ни от чего не уклоняется".

Несмотря на репутацию Соловьева, который ранее сам не раз распространял дезинформацию, о работе сына в лондонском модельном агентстве он, скорее всего, не соврал. Это подтверждают специализирующийся на анализе фейков журналист Илья Шепелин и фактчекеры Newsweek, которые ни в каких источниках не смогли найти доказательства сотрудничества Даниила с подобными британскими компаниями.

Как же возник сюжет о работе в лондонском модельном агентстве? По словам Шепелина, все началось с поста его коллеги, журналиста-расследователя Андрея Захарова. Тот утром 10 февраля в своем Telegram-канале опубликовал пост о двух сыновьях Соловьева, которые не отправились добровольцами в зону так называемой спецоперации, к чему граждан РФ в своих эфирах призывает их отец. Захаров опубликовал и фото Даниила для "Конторы". Шепелин считает, что затем пользователь Twitter под ником Vol DeMar придумал шутку на основе текста Захарова и через пару часов опубликовал твит с тем же снимком и подписью: "Я уже контрактник! Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством". Но хотя Vol DeMar подписан на Захарова и явно следит за его работой, автор у шутки другой.

В своем видео Шепелин сообщил, что вскоре шутка разошлась как на русском, так и английском языке и многими была воспринята всерьез, а в какой-то момент ее авторство якобы приписали Станиславу Белковскому, потому что в некоторых публикациях посты подписаны двумя буквами — СБ. На самом же деле СБ — это аббревиатура сатирического Telegram-канала "Советская Белоруссия", где пост появился всего через полчаса после записи Захарова. Об этом канале "Проверено" уже писало в разборе утверждения, будто в Беларуси женщин призвали к "репродуктивной мобилизации".

Правда ли, что на фото запечатлен Даниил Соловьев в женской одежде и с черными наращенными ногтями?

Нередко публикации о сыне Владимира Соловьева и его работе фотомоделью за рубежом сопровождают снимком, на котором изображен человек с длинными наращенными ногтями и, как утверждается, в женской одежде. Так, на сайте Day.ru в заметке с этим фото отметили, что Даниил "не стесняется примерять различные образы, среди которых попадаются и женские".

Этот снимок якобы Даниила Соловьева также встречается на сайтах УНИАН, NewTimes.kz, Telegraf, в Telegram-каналах Nexta live (382 000 просмотров), УНИАН (338 000) и "Политика страны" (70 000), а также в Twitter (например тут, тут и тут).

В эфире своей программы Владимир Соловьев опроверг, будто на вирусном снимке запечатлен Даниил: "Это фотография человека, который кто угодно, но точно не мой сын. Но это (пост Telegram-канала. — Прим. ред.) "НеМалахов", они известные п*******ы".

Личность человека со снимка установили фактчекеры Newsweek. Оказалось, что это действительно модель по фамилии Соловьев, но не Даниил, а Томми, который в январе 2023 года попал в список из 50 ярких молодых талантов Ирландии по версии издания The Irish Times. Там указано, что Томми — 18-летний сын украинцев, которые более 20 лет назад переехали в Ирландию и проживают в графстве Мит на востоке страны. Ставшее вирусным фото выложено в его инстаграме 1 января этого года.

Журналисты Newsweek также связались с модельным агентством NotAnotherInt, представляющим Томми Соловьева и базирующимся в Дублине. Там подтвердили, что на фотографии "модель Томми Соловьев, который не имеет никакого отношения к Владимиру Соловьеву", а сообщения о том, что это Даниил, назвали "дезинформацией".

Вероятно, что Даниила Соловьева связал с этим снимком тот же сатирический Telegram-канал "Советская Белоруссия". Там вечером 12 февраля фотографию выложили с юмористической подписью: "Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев: "Гибель нации начинается с разложения женщины. Эту истину я впитал с молоком отца"". Возможно, в Сети есть и более ранние записи, но мы их не нашли.

Правда ли, что Даниил Соловьев посещал гей-клуб в Лондоне?

Еще через пару дней в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что Даниила Соловьева заметили в одном из британских гей-клубов, после чего он поучаствовал в оргии. При этом авторы новостных заметок и постов ссылаются на британский таблоид The Sun и иногда приводят скриншот якобы оригинального материала на сайте издания за 15 февраля. На вирусном изображении приведен такой заголовок: "Даниил Соловьев, 21-летний сын пропагандиста Владимира Соловьева, был замечен в гей-клубе в Лондоне и на последующей оргии, где друзья называли его Блондинчик". Также на скриншоте несколько фотографий: на первой Владимир Соловьев с детьми, включая Даниила, на второй — Томми Соловьев, о котором мы писали выше, а на третьем — вывеска лондонского гей-клуба G-A-Y с радужными флагами (снимок взят из фотобанка Shutterstock).

Тексты о Данииле со ссылкой на The Sun вышли на сайтах "Диалог.ua" (отмечается, что материал был удален с сайта британского таблоида утром 16 февраля, а "со слов читателей, он успел провисеть в ленте менее суток"), "2+2", "НикВести", "ТСН" (авторы заметки утверждают, что на сайте The Sun материал отсутствует) и израильского информагентства "Курсор" (в сообщении подчеркивается, что первоисточник удалили). Скриншот статьи британской газеты широко разошелся по соцсетям, например в Twitter, где твит Nexta набрал почти 830 000 просмотров и 6700 лайков. Среди других ресурсов, где размещено вирусное изображение или его упоминание, — Telegram (примеры тут, тут и тут), "ВКонтакте", Reddit, "ЯПлакалъ", JoyReactor и YouTube.

"Проверено" изучило сайт The Sun и не смогло найти там материал о Данииле Соловьеве. Поскольку ни в одной из просмотренных нами публикаций, где ссылались на таблоид, не приводили конкретную ссылку на статью, найти ее заархивированную копию также не удалось.

На вирусном скриншоте указано, что авторы заметки о сыне Соловьева — репортеры Джейкоб Джаффа и Том Хасси. Проверив их тексты, опубликованные в середине февраля 2023 года, мы обнаружили материал, который был размещен и обновлен в то же самое время (15 февраля в 17:53 и 16 февраля в 07:56 соответственно), что и текст о Данииле. Однако он посвящен не досугу сына российского пропагандиста в лондонском гей-клубе, а исчезновению гражданки Великобритании. В этой публикации были использованы другие фотографии и заголовок: "Переполох из-за Николы. Полиция, расследующая дело Николы Булли, сообщила, что сотрудников вызывали в ее дом за несколько недель до исчезновения мамы".

В интернет-архиве есть несколько копий этого материала за разные дни, начиная с 15 февраля, так что можно убедиться, что текст о Соловьеве не был заменен на другой. Кроме того, на вирусном скриншоте можно заметить отсутствие части линии, отделяющей заголовок, сведения об авторах и обновлениях статьи от остальной части текста (подчеркнуто желтой линией на коллаже). Это, скорее всего, указывает на то, что скриншот неаккуратно подделали с помощью графического редактора.

Правда ли, что на фото запечатлена свадьба Даниила Соловьева с мужчиной?

После сообщений о посещении Даниилом Соловьевым гей-клуба в Сети появились публикации о его свадьбе с мужчиной. Авторы таких постов утверждают, что сын российского пропагандиста заключил тайный брак с сыном депутата Госдумы РФ Елены Мизулиной Николаем. При этом венчание якобы состоялось в православной церкви на Багамских островах. Такие публикации сопровождают одним или несколькими фото, на которых изображена пара целующихся и обнимающихся мужчин на берегу океана.

Этот сюжет в сравнении с рассмотренными выше разошелся не так широко и в основном в соцсетях. Посты о свадьбе Даниила появились в Facebook (примеры тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут), "ВКонтакте" (тут, тут и тут), Telegram (тут, тут, тут и тут — в общей сложности на 69 000 просмотров), LiveJournal, а также на украинском новостном сайте Aspi.

Хотя один из мужчин на фотографиях некоторыми чертами напоминает Даниила Соловьева, это снова не он. Проведя обратный поиск по картинке, мы выяснили, что эти снимки доступны в Сети с октября 2017 года. 13 октября у себя в твиттере их опубликовал модель Тад Нельсон (на фото с темными волосами) и написал, что это его свадьба, состоявшаяся 9 сентября 2017 года (на тот момент Даниилу Соловьеву было 15 лет). Мужчина со светлыми волосами, которого, вероятно, и спутали с Даниилом, — модель Арен Мьюс. Он выложил фото в своем инстаграме, и, согласно геотегу, снимки сделаны не на Багамах, а в Южной Калифорнии.

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":