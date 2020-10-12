Гейтс назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Им является сверхэффективная и при этом доступная вакцина от Covid-19. Ее наличие позволит остановить распространение болезни. До этого Гейтс заявлял, что пандемия окончится не раньше 2022 года, пишет портал РБК.

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Человечество сможет вернуться к нормальному течению жизни только при наличии доступной и суперэффективной вакцины от коронавируса. Об этом заявил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс с эфире телеканала NBC.

Гейтсу задали вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии Covid-19. "Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины", — ответил Гейтс.

По его словам, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном счете покончить с ним.

Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляет благотворительный фонд, который спонсирует Всемирную организацию здравоохранения и выделял сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

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Коронавирус Microsoft Билл Гейтс
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