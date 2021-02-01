Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса

По словам предпринимателя, распространение недостоверных данных мешает прививочной кампании и может продлить пандемию. Фонд Гейтса и ранее сталкивался с недоверием людей к вакцинам, пишет портал РБК.

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Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса.

Как отметил предприниматель, люди ищут "простых решений" и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса. "Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше", — заявил он.

По словам экс-главы Microsoft, фонд Билла и Мелинды Гейтс давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. К примеру, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи о небезопасности препарата — якобы он может привести к бесплодию. "Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации", — рассказал он.

Предприниматель считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни — "так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения". В задачи правительства входит защита граждан от этих событий, заявил Гейтс. По его словам, если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы намного ниже. "Мы должны извлечь уроки", — подчеркнул он.

Сейчас мир не готов к следующей пандемии, которая может быть "в десять раз хуже", заявил Гейтс. "Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг — многое еще можно сделать", — отметил он.