Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По словам предпринимателя, распространение недостоверных данных мешает прививочной кампании и может продлить пандемию. Фонд Гейтса и ранее сталкивался с недоверием людей к вакцинам, пишет портал РБК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса.

Как отметил предприниматель, люди ищут "простых решений" и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса. "Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше", — заявил он.

По словам экс-главы Microsoft, фонд Билла и Мелинды Гейтс давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. К примеру, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи о небезопасности препарата — якобы он может привести к бесплодию. "Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации", — рассказал он.

Предприниматель считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни — "так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения". В задачи правительства входит защита граждан от этих событий, заявил Гейтс. По его словам, если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы намного ниже. "Мы должны извлечь уроки", — подчеркнул он.

Сейчас мир не готов к следующей пандемии, которая может быть "в десять раз хуже", заявил Гейтс. "Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг — многое еще можно сделать", — отметил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Билл Гейтс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома