Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

После COVID-19 мир столкнется с двумя угрозами, к которым он не готов, заявил Гейтс. Одна из них — изменение климата, из-за которого, по словам бизнесмена, смертность будет ежегодно расти, пишет портал РБК.

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Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после завершения пандемии коронавируса. О них он предупредил в интервью YouTube-каналу Veritasium.

По словам Гейтса, одна из угроз, к которым мир не подготовлен, — это изменение климата. Из-за этого фактора смертность будет ежегодно расти, полагает он.

Второй угрозой человечеству бизнесмен считает биотерроризм. "Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", — отметил Гейтс.

В конце января предприниматель заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. По его мнению, к этой угрозе нужно относиться так же, как к угрозе мировой войны.

"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир", — отметил Гейтс. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется через 20 лет, хотя может и через три, добавил он.

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