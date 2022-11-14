Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую привлечь Россию к финансовой ответственности за вторжение в Украину.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Документ, в частности, предусматривает создание реестра для регистрации нанесенного ущерба и проработку механизма для выплаты репараций.

Резолюцию поддержали 93 страны (в том числе США и все страны ЕС), 13 проголосовали против (в том числе Россия и Китай), еще 74 (в том числе Бразилия, Индия, Сербия, Казахстан) воздержались.

Это уже пятая резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской агрессии, принятая после начала войны в Украине.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры