Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

России следует прекратить оккупацию украинского полуострова и остановить призыв его жителей в Вооруженные силы РФ, говорится в резолюции по проблеме милитаризации Крыма.

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Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей. Документ поддержали 63 страны, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, а еще 62 воздержались. Составители резолюции призвали РФ, аннексировавшую украинский полуостров, "немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории".

Аннексия ухудшает архитектуру контроля над вооружениями, в которую входят изданный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, а также Договор по открытому небу, подчеркнули авторы.

Кроме того, России следует прекратить призыв жителей Крыма в Вооруженные силы РФ в нарушение международного гуманитарного права, а также "милитаризацию" образования, говорится в документе. Составители отметили включение образовательных учреждений Крыма в российскую систему военно-патриотического воспитания.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю резолюцию "новым элементом растущего правового давления на Россию". По его словам, принятие документа показывает, что проблема милитаризации Крыма "остается в центре внимания международного сообщества", а оно считает "превращение Крыма в огромную военную базу" прямой угрозой безопасности и стабильности в регионе.

ЕС не намерен признавать аннексию Крыма

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, считает российскую аннексию Крыма незаконной и не намерен признавать ее, заявил глава делегации ЕС в ООН Сильвио Гонзато. Действия России являются неприкрытым нарушением международного права и ключевых принципов международного порядка, отметил Брюссель. По словам Гонзато, милитаризация украинского полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в черноморском регионе. Евросоюз глубоко озабочен переправкой со стороны РФ систем вооружений и военнослужащих на украинскую территорию.

Санкции в отношении РФ после аннексии Крыма

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после этого США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.