Гендиректор КаПо: в Эстонии нет так называемой пятой колонны
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В Эстонии нет так называемой пятой колонны, которая находилась бы под идеологическим влиянием Кремля — об этом во вторник заявил генеральный директор департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу, представляя очередной ежегодник КаПо.

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"Хотя в СМИ время от времени и говорят о наличии в Эстонии пятой колонны, мы беремся утверждать, что никакой пятой колонны нет. Прокремлевские движения не нашли большой поддержки в Эстонии", — сказал Синисалу.

По его словам, в обществе в Эстонии конечно есть люди, открыто исповедующие идеи Кремля и в интересах мира и спокойствия стоит задуматься, как с такими людьми жить дальше. У нас демократическое государство и каким должен быть правовой статус таких людей — это нужно определить. Но речь идет об отдельных лицах и я не могу сказать, что живущие в Эстонии русскоязычные люди сильно поддерживают кремлевскую идеологию", — подчеркнул Синисалу.

Он отметил, что конституционному порядку в Эстонии ничего не угрожает, хотя в стране есть отдельные лица, относящиеся как к правым, так и левым радикалам, но ни один из них не представляет угрозы конституционному порядку.

"За многие годы Кремль вложил большие интеллектуальные и материальные ресуры, чтобы создать у нас здесь благоприятную для своих действий сеть, однако влияние ее не настолько сильно, чтобы вызвать брожение в эстонском обществе", — заверил он.

Синисалу привел в пример уголовное дело Сергея Середенко, на данный момент уже переданное в суд. "Человек готовит определенные информационные точки, на которые Кремль может ссылаться. С помощью своих агентов Кремль формирует некий контекст, чтобы затем, опираясь на него, был бы повод вмешаться", — пояснил Синисалу.

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