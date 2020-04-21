Гендиректор ВОЗ: ослабление ограничений в странах не означает конец пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не расслабляться в борьбе с Covid-19, несмотря на объявленное рядом стран снятие ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус накануне на пресс-конференции в Женеве сообщил, что объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений не означает завершения пандемии.

"Ослабление ограничений — это не конец эпидемии ни в одной стране, — цитирует гендиректора ТАСС. — Победа над болезнью потребует устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств".

Гендиректор призвал страны обеспечить "выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов".

В ВОЗ одобрили разработку тестов на антитела в мире, поскольку "это поможет понять, насколько широко инфекция распространена среди населения". При этом Гебрейесус подчеркнул, что тестирование на наличие вируса по-прежнему представляет собой "ключевой инструмент для обнаружения случаев заболевания, диагностики, изолирования и лечения", несмотря на разработку тестов на антитела.

Гендиректор также рассказал, что ВОЗ разместила заказы на 30 млн тестов на ближайшие четыре месяца и запланировала до конца весны поставки 180 млн хирургических масок и других медицинских защитных средств особо нуждающимся странам.