Генерал Бундесвера: нехватка мест для военных учений — тормоз для стран Балтии

Недостаток военных учебных объектов для стран Балтии является препятствием в плане улучшения оперативной совместимости с союзниками, считает заместитель командующего Сухопутными войсками Германии Харальд Ганте.

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"Учебные площадки — это тормоз для трех стран Балтии, потому что их не так много. Но здесь есть большой военный потенциал, поэтому возникает вопрос, как это согласовать, как организовать, как извлечь пользу из тех или иных учений", — сказал генерал-майор Ганте журналистам в четверг в Учебном полку в латвийской Рукле.

Он участвовал во встрече командиров трех батальонов союзников, дислоцированных в странах Балтии, и командования сухопутных войск Литвы, Латвии и Эстонии.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Литвы Артурас Радвилас отметил, что условия для проведения учений улучшаются и что эта потребность скоро будет удовлетворена.

"Условия для тренировок очень важны для них, потому что если они придут с более крупными подразделениями, то не смогут стоять здесь без какой-либо деятельности", — сказал бригадный генерал.

Как указали оба офицера, встреча в формате "3+3" была посвящена улучшению координирования и согласованию действий для поиска наиболее эффективных путей укрепления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО, особенно, стран Балтии.

"Сегодня мы говорили о сферах, актуальных для всех нас, и узнали, что мы можем укрепить наши усилия в области подготовки, учений, логистики, а также инфраструктуры, и главной целью было учиться друг у друга", — сказал Ганте.

По его словам, для Германии оборона стран Балтии — это не выбор, а обязанность. Генерал-майор сказал, что ему абсолютно не на что жаловаться в плане поддержки со стороны принимающей страны.

"Все, что Литва делает для нас, позволяет нам выполнять нашу миссию, и я абсолютно убежден, что Литва может положиться на бригаду, размещенную в Литве", — сказал заместитель командующего Сухопутными войсками Германии.

Офицеры также отметили, что следующая встреча в формате "3+3" уже запланирована и должна состояться во второй половине этого года.

"Сегодня мы оценили ситуацию (…) мы определили ряд областей, где мы можем укрепить наше сотрудничество, и мы уже сегодня решили, когда и где мы проведем нашу следующую встречу на нашем уровне", — отметил Ганте.

По словам Радвиласа, следующая встреча покажет, как каждый элемент командования бригады будет выглядеть в более широком формате и каковы военные потребности.

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В этом формате государства совместно выполняют решения, принятые на Мадридском саммите НАТО.