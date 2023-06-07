Генерал Милли: Война будет продолжительной

Украинские защитники готовы к контрнаступлению на фронте, однако война может продолжаться еще долго. Об этом во вторник, 6 июня, заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет AP.

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"Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому сражению, война — это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", — заявил Милли.

Он добавил, что украинские бойцы в настоящее время хорошо вооружены и прошли специальную подготовку на Западе.

"Была проведена подготовка, многие боеприпасы были предоставлены. Я думаю, что украинцы готовы к тому, что они считают нужным делать, независимо от типа проводимой ими операции", — сказал Марк Милли.

В то же время генерал акцентировал, что украинские силы хорошо защищали свою страну с момента полномасштабного российского вторжения.

