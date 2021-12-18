Генерал НАТО предложил разместить 1,5 тысячи военных в Болгарии и Румынии

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил партнерам разместить в Болгарии и Румынии 1,5 тысячи военных по программе расширенного передового присутствия (EFP). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, передает портал телеканала "Дождь".

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По информации издания, Уолтерс заявил об этом во время секретной видеоконференции с военными начальниками стран-партнеров НАТО.

По мнению сторонников этой идеи, расширение присутствия войск альянса на востоке Европы стало бы "подходящим сигналом" в ответ на размещение российских подразделений на границе с Украиной, пишет Der Spiegel.

В НАТО не прокомментировали данные о предложении Уоллеса. Однако эту тему могут обсудить на следующей встрече министров обороны, сообщает издание со ссылкой на дипломатов.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс продолжит проявлять бдительность и предпримет все необходимые шаги, чтобы защитить партнеров от угроз.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не приостановила и не сократила наращивание войск на границе с Украиной. По его словам, речь идет о десятках тысяч военных и тяжелом вооружении. Столтенберг предупредил о "тяжелых последствиях" в случае дальнейших действий России.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности, включающие обязательство не расширять войска альянса дальше на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вступать в переговоры без участия европейских партнеров.