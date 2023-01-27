Генерал Павел и олигарх Бабиш. Чехи выбирают нового президента

В Чехии в пятницу начинается второй тур президентских выборов. В финал вышли проевропейский либерал, отставной генерал Петр Павел и бывший премьер и миллиардер Андрей Бабиш, которого многие в Чехии и за ее пределами считают безыдейным популистом.

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Результаты предвыборных опросов сулят уверенную, с перевесом в несколько процентных пунктов, победу Петру Павелу — бывшему начальнику чешского генштаба и бывшему председателю военного комитета НАТО.

В первом туре две недели назад Павел совсем ненамного обошел Бабиша: оба набрали почти по два миллиона голосов, а разница между ними составила всего 23 тысячи. Однако после первого тура Павела поддержали трое из выбывших кандидатов, в том числе занявшая третье место Дануше Нерудова.

Президент в Чехии, как и во многих других парламентских республиках Европы — фигура в основном церемониальная и может влиять на политику лишь косвенно. Его заявления могут влиять на имидж страны за рубежом, как это было с уходящим президентом Милошем Земаном, до войны эпатировавшем общественность прокремлевскими заявлениями.

Однако определять политику, в том числе внешнюю, по-прежнему будет правительство правоцентриста Петра Фиалы, при котором Чехия приняла огромное число украинских беженцев и активно оказывает Украине военную помощь.

Еврогенерал

61-летний отставной генерал Петр Павел, бывший начальник чешского генштаба и бывший председатель военного комитета НАТО — либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным.

Павел владеет русским, начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой военного комитета НАТО в 2015-2018 годах, и у него сформировался вполне определенный, скептический взгляд на Россию.

"Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, — говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. — В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле — не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство".

Скептически и с опаской генерал Павел смотрит и на бегущих от мобилизации россиян. "Неприятие мобилизации — это не восстание против режима, и не помощь Украине. Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность, — сказал он в том же интервью Politico. — Эти молодые люди, бегущие из страны, беспокоятся за свою жизнь, а это не значит, что они — против войны. Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина".

Поэтому, как считает кандидат в президенты Чехии, если бы страна впустила к себе десятки тысяч россиян, спасавшихся от мобилизации, это создало бы угрозу для нее самой.

Чехия вместе с девятью другими странами ЕС и Шенгенской зоны перестала выдавать россиянам краткосрочные "туристические" визы.

"Слухи о моей смерти…"

Перед самым вторым туром Петр Павел вынужденно оказался в роли Марка Твена: ему пришлось объяснять, что известия о его смерти несколько преждевременны.

Неизвестные создали копию его предвыборного сайта, вывесили там сообщение о смерти Павела и разослали это сообщение от имени его пресс-секретаря.

ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1 — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

"Да, я жив. Никогда не думал, что мне придется писать такое в сети […] Антикампания достигла нового дна", — написал Павел в "Твиттере".

Андрей Бабиш публично осудил эту акцию.

Аморфный миллиардер

Состояние 68-летнего Андрея Бабиша Forbes оценивает в 4,04 миллиарда долларов.

Бабиш был премьер-министром Чехии в 2017-2021 годах, и время, когда он поднимался к вершине власти, было временем Трампа, брексита, миграционного кризиса и нараставшего недовольства политикой Евросоюза.

Поэтому многие комментаторы, наблюдавшие за процессом извне Чехии, опасались, что Бабиш может стать очередным евроскептиком, а также вольным или невольным союзником Москвы у руля европейской страны.

Однако своей деятельностью на посту премьера Бабиш показал, что он — просто идеологически аморфная фигура, для которой важны лишь власть и бизнес. При нем Чехия высылала российских дипломатов после отравления Скрипалей и расследования взрыва склада в Врбетице и никак не противилась общеевропейским санкциям против России.

Как предприниматель же Бабиш заинтересован в хороших отношениях Чехии с остальным Евросоюзом.

"Сам ты агент"

Сразу после первого тура Андрей Бабиш обвинил Петра Павела в том, что он, начинавший служить во времена Варшавского договора, проходил подготовку на курсах военной разведки. На этом основании Бабиш сравнил Павела с Владимиром Путиным.

Оппоненты и чешская пресса тут же напомнил Бабишу, что он, член Компартии Чехии с 25 лет, работавший зарубежным представителем государственной компании в последние годы социализма, фигурирует в списке агентов чехословацкой тайной полиции СтБ, обнародованном словацким Институтом национальной памяти. Бабиш, словак по происхождению, долго судился за исключение своего имени из этого списка, но в 2018 году проиграл тяжбу окончательно.