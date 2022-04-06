Генерал США: война в Украине может продолжаться годы

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что вторжение России в Украину вряд ли удалось бы предотвратить без присутствия американских войск, и предупредил, что конфликт в Европе может продолжаться годы.

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"Откровенно говоря, если не считать ввода американских войск в Украину, я не уверен, что его [президента России Владимира Путина] можно было бы удержать", — заявил Милли Комитету по вооруженным силам Палаты представителей США.

"Это была его долгосрочная цель (..). Думаю, что удержание Путина от вторжения в Украину — удержание его со стороны США — потребовало бы использования вооруженных сил США и риска вооруженного конфликта с Россией, что я не рекомендовал бы", — сказала Милли. Его слова цитируют New York Post и BBC.

Американский генерал сказал, что теперь Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос о расширении своего военного присутствия в Восточной Европе, чтобы защитить себя от российской агрессии. В частности, там необходимо увеличить количество военных баз.

BBC отмечает, что после российского вторжения в Украину Пентагон решил пересмотреть численность своего военного контингента в Европе, признав, что может либо увеличить свое присутствие в регионе, либо передислоцировать часть своих войск.

По словам Милли, регулярная ротация контингента также может обходиться без развертывания новых постоянных баз и ограничивается временными базами.

В то же время американский генерал уверен, что страны Восточной Европы, такие как Польша, Румыния и страны Балтии, добровольно возьмут на себя бремя финансирования такого расширения.

Милли также считает, что конфликт в Украине продлится не один год: "Не скажу, что десятилетия, но как минимум несколько лет — точно", — говорит генерал.

Милли отметил, что Москва давно и регулярно требует от США и НАТО в целом сокращения своего военного присутствия в Европе. По его словам, все это свидетельствует о затянувшемся конфликте в регионе, который выходит далеко за пределы Украины.