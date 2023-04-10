Генерал США: ВСУ могут освободить Крым к концу лета
Foto: Imago/Scanpix/LETA

К концу августа текущего года украинские войска смогут освободить аннексированный Россией полуостров Крым при условии, что Запад предоставит Киеву высокоточное оружие большой дальности. Такое мнение высказал в понедельник, 10 апреля, бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DW.

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"Думаю, что украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением, когда будут созданы подходящие условия. Это означает погодные условия, когда земля будет сухой, а также, и это главное, когда они (ВСУ. — Ред.) проведут достаточно тренировок и выстроят свою логистику. Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективное, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его возможного освобождения позже в текущем году", — указал Ходжес.

Ходжес назвал российское оружие своим ровесником

Отвечая на уточняющий вопрос DW, придерживается ли он своего более раннего прогноза, что ВСУ смогут дойти до Крыма уже летом, экс-командующий войсками США в Европе отметил: "Да, но к концу августа. Украина сможет освободить Крым, если, и я всегда делал эту оговорку, если мы предоставим им высокоточное оружие дальнего радиуса действия, которое им необходимо для этого, Да, безусловно, они смогут это сделать".

Оценивая наступательный потенциал ВС РФ ранее в ходе интервью, Бен Ходжес указал, что оружие, "которое Россия сейчас достает из запасов", примерно его возраста, "то есть ему лет 65". "У России нет иных возможностей для ведения наступления. Нет ничего для начала нового наступления", — подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, в сложившихся обстоятельствах ВС РФ перешли к обороне в попытке "удержать то, что есть".

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