Генерал Волан-де-Морт. Как Валерий Залужный стал самым популярным командующим украинской армии

26 февраля 2022 года, третий день полномасштабного вторжения России в Украину. Уже очевидно, что план российских властей захватить Киев за 72 часа провалился, однако чаши весов на фронтах склоняются то в одну сторону, то в другую.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Российские войска не смогли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, однако взяли в оперативное окружение Чернигов, быстро продвигались по Сумской области и со дня на день могли выйти к пригородам Киева на левом берегу Днепра.

В публичной коммуникации украинские власти призывали граждан не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты через Днепр. Это позволило бы задержать российскую армию перед широким естественным препятствием, не допустив ее в правительственный квартал.

Именно тогда, на третий день войны, один из высокопоставленных чиновников правительства набрал тогдашнего председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Требовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты.

Ситуация была непростой. Баканов позвонил главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Валерию Залужному. Тот, выслушав собеседника, ответил без колебаний: "Взорвать мосты? Ни в коем случае. Это будет предательством оставшихся на левом берегу Днепра — и военных, и гражданских".

Время показало, что решение, принятое генералом на третьи сутки без сна, в задымленном от сотен выкуренных сигарет бункере с разложенными на столах картами оперативной обстановки, оказалось правильным.

Уже позже десятки решений Залужного помогут украинской армии не только удержать Киев, но и вытеснить российские силы с севера Украины, провести харьковское контрнаступление и отвоевать Херсон.

Главнокомандующий ВСУ стал для украинцев символом войны за само существование их государства: в его честь слагают песни и называют улицы. Его успехи в противостоянии "второй армии мира" дали повод журналу Time в прошлом году включить Валерия Залужного в рейтинг 100 самых влиятельных людей планеты. Со временем его фигура стала заметным символом украинского сопротивления и в России: недавний фейк о тяжелом ранении украинского главкома был одной из главных новостей на федеральных телеканалах.

Стремительный рост популярности генерала уже позволил заговорить о его политических перспективах и влиянии за пределами вооруженных сил. Но даже в Украине, несмотря на публичность Залужного, к его фигуре есть вопросы. Несмотря на доверие и популярность среди граждан, есть и те, кто его ненавидит или боится.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Би-би-си" попыталась разобраться в истории генерала Залужного и выяснить, что от него можно ожидать в будущем.

Наш Валерчик

Жители Звягеля, 50-тысячного города в трех часах езды от Киева по львовской трассе, еще не до конца привыкли к новому названию своего города: до прошлого года он назывался Новоградом-Волынским.

"А его как ни назови, что Новоград, что Звягель — все равно город военных", — смеется Татьяна Шатульская-Пелешок. Ей 80 лет, она всю жизнь проработала учительницей начальных классов, может сходу назвать фамилии сразу нескольких генералов-уроженцев Звягеля и говорит, что помнит всех детей из всех 11 своих выпусков — разве что иногда имя ей нужно напомнить.

Валеру Залужного, "маленького, щупленького кудрявого мальчика", которого 1 сентября 1980 года привела в школу №9 мама, Татьяна Григорьевна помнит прекрасно — хотя бы потому, что в то время жила неподалеку.

"Залужные вчетвером — взрослые и Валера с младшим братом — жили в однокомнатной квартире у вокзала, там рядом две военные части, отец его был военным, он с детства видел вокруг себя военных, любил играть солдатиками на парте, солдатиков на переменах рисовал. Одна из военных частей была шефами нашей школы: солдаты к нам на уроки приходили, на их плаце детей принимали в октябрята и пионеры. Я ничуть не удивляюсь, что Валера пошел в военные", — говорит она.

Отличником, вспоминает учительница, Залужный не был, но был старательным и аккуратным.

"У нас в классе был мальчик-полусирота, его мама сильно пила, он был вечно голодным. Валера ему то из дома поесть приносил, то свою порцию школьного обеда отдавал. Он очень хорошим ребенком был", — улыбается Татьяна Григорьевна.

С этим соглашается Сергей Степанюк, одноклассник и школьный друг Залужного: "У нас был очень дружный класс, атмосфера была семейной, мы до сих пор очень дружим".

Классе в седьмом Залужный, который до того был одним из самых маленьких по росту в классе, резко рванул вверх, а в его табеле появились тройки. Приблизительно тогда, вспоминают одноклассники, его стали называть Валерчиком: это прозвище в кругу друзей детства сохраняется у него и по сей день.

"Это не жаргон или панибратство. Представьте себе, он был таким скромным обаяшкой. Такие кудряшки, улыбка, такие розовые щечки. Никогда грубых слов не употреблял, но и не подлизывался. Валерчик", — смеется Елена Степанюк, одноклассница и жена Сергея.

Одноклассники Залужного описывают идиллическую советскую школу — почти как в кино про пионеров. Только с поправкой на военный городок и соответствующую этику родителей многих учеников.

Не "фронтмен" и не любитель выступить с трибуны, но человек, который может молчать-молчать, а потом отпустить такую шутку, что все попадают от смеха, вспоминают своего одноклассника Степанюки.

"Он был самодостаточным. Я был комсоргом школы и хорошо помню, что в художественной самодеятельности или в спортивных соревнованиях он участвовал, только если ему самому было интересно или нужно было помочь классу. Грамоты, какие-то поощрения — это его не интересовало совсем", — говорит Сергей.

После девятого класса ребят в рамках курса допризывной подготовки на две недели заселили в настоящую казарму одной из воинских частей города, выдали кирзовые сапоги и портянки. Ели они в солдатской столовой, стреляли в тире — одним словом, настоящее приключение. На нечетких черно-белых снимках того периода можно увидеть первые фотографии Валерия Залужного в камуфляже — еще советского образца.

Залужный — второй слева

А после этих сборов делегация от новоградской школы уехала на неделю в Ленинград — за выдающиеся успехи в сборе металлолома и макулатуры. 9-Б класс представляли Залужный, Сергей Степанюк, его будущая жена и еще две девушки. Остальные дети были из младших классов.

"Самое яркое наше воспоминание? Белые ночи, — смеется Елена Степанюк. — Нас заселили в одну из ленинградских школ, спали в классах, на постеленных на полу матрасах, девчата отдельно, хлопцы отдельно. И так случилось, что в один вечер после отбоя малышня улеглась спать, а мы, три девушки, пошли к ребятам поиграть в карты. Кто проиграл — тот клал себе на голову подушку, а кто-то другой подушкой его бил по голове, все очень невинно было. Решили, что будем играть, пока не стемнеет. Играем-играем, а тут оказывается, что уже утро, дети встают завтракать, а мы еще не ложились. Нас за это наказали: отправили домой на разных поездах".

В выпускной класс Валерий Залужный не пошел: вместо этого поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум. Сегодня о четырех годах, проведенных Залужным в техникуме, вспоминает не каждая биография главнокомандующего ВСУ, и это несколько раздражает директора Аллу Петрошук.

"Он пришел к нам со средним баллом 3.9 — не то чтобы плохо, но и не очень хорошо. А ушел от нас с отличием, — говорит она. — Его системное, прикладное, техническое мышление сформировалось именно здесь".

Получив диплом по специальности "Прикладная механика", Залужный мог пойти работать специалистом по обслуживанию и ремонту станков, автоматов, другой техники. Мог продолжить техническое образование — например, в политехническом институте. "Мог — почему нет? Реализовать свою детскую мечту": в интервью журналу Time Залужный сказал, что хотел стать комиком. Но в результате из "города военных" он переехал в военный вуз: в 1993 году 20-летний Валерий поступил в Одесский институт сухопутных войск.

"Он просто искал-искал себя, в школе, в техникуме, а потом — нашел, его зацепило, и он пошел по этой линии уже целенаправленно", — говорит Сергей Степанюк.

"Неудачник с Джавелином"

Следующие годы в жизни Залужного — это непрерывная военная служба с таким же практически непрерывным обучением. С одной стороны, он прошел путь от командира взвода до командира 51-й бригады ВСУ. С другой — в 2007 году Залужный с золотой медалью окончил Национальную академию обороны Украины на оперативно-тактическом уровне, а через семь лет выпустился с оперативно-стратегического факультета того же вуза, получив при этом переходящий меч королевы Великобритании, ежегодно вручаемый лучшему выпускнику (да, такая несколько неожиданная награда для украинского вуза).

Война пришла в жизнь Залужного в 2014 году, когда он был назначен заместителем командира сектора С, который после начала вооруженного конфликта создавался на севере Донецкой и западе Луганской областей. Там ему пришлось впервые в упор столкнуться с необходимостью реформировать армию. Украинские власти признавали, что весной 2014 года ВСУ могли поставить под ружье не более пяти тысяч готовых к полноценным боевым действиям солдат, поэтому новая армия Украины, по сути, создавалась заново прямо во время боев на Донбассе.

Именно в течение двух лет службы на Донбассе Залужный познакомился со многими военными и добровольцами, с которыми поддерживает контакт до сих пор. В этот же период за ним закрепляется позывной "Волонтер": военные рассказывают, что полковник Залужный был известен тем, что постоянно "разруливал" проблемные ситуации и непосредственно помогал с обеспечением бойцов на фронте.

24 августа 2017 году, в День независимости Украины, Валерий Залужный указом президента Петра Порошенко получил генеральские погоны. В следующем году его назначили первым заместителем командующего Объединенными силами — группировкой, ведущей боевые действия на Донбассе.

Уже в ранге генерала Залужный получил еще одно высшее образование, заочно окончив Острожскую академию по специальности "Международные отношения". В академии отказались обсуждать тему и детали дипломной работы будущего главкома.

Успехи своего стремительного карьерного продвижения в интервью ведомственному изданию ВСУ "Армия Inform" Залужный объяснял просто: "Меня назначали — я приступал к исполнению обязанностей, овладевал должностью. Предлагали другую — тоже двигался. Можно сказать так: из-за той загруженности никогда не думал, что когда-нибудь стану генералом и дойду до высоких ступеней".

Фото: Reuters

Когда Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году, Залужный исполнял обязанности командующего в зоне боевых действий на востоке Украины. На первой встрече боевой генерал должен был рассказать о состоянии военных действий на Донбассе верховному главнокомандующему, ни дня не прослужившему в армии.

Позже Залужный расскажет в интервью Time, что не собирался погружать Зеленского в детали военной тактики и армейских структур управления. "Ему не нужно разбираться в военном деле — так же, как знать медицину или строительство мостов", — рассказывал потом Залужный. Зеленский, похоже, с этим соглашался.

Уже через несколько месяцев после этой встречи Залужный был назначен командующим оперативного командования "Север" со штабом в Чернигове.

В следующем году генерал Залужный руководил учениями "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области. На учениях присутствовал лично президент Зеленский: украинцы впервые испытывали "супероружие" — недавно подаренные американцами противотанковые комплексы Javelin. Демонстрация закончилась фиаско: ракета из комплекса не вылетела.

"Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", — озадаченно оправдывался в телеэфире Залужный.

Впоследствии он признается: после того инцидента был уверен, что в Офисе президента его запомнят как "неудачника с неисправными Джавелинами".

Однако в июле 2021 года, когда Залужный пил пиво на праздновании дня рождения жены, его телефон зазвонил. На проводе был президент. Он сообщил Залужному, что назначает его на должность главнокомандующего Вооруженными силами.

"Это был не просто удар ниже пояса, это был нокаут", — опишет он свою реакцию на назначение в интервью Time.

Ситуация на границах Украины с Россией и Беларусью уже тогда была неспокойной. Буквально в апреле-мае там сконцентрировались десятки тысяч российских военных, а западная пресса предупреждала о высокой вероятности вторжения. Почему в этих условиях Зеленский сделал выбор в пользу генерала Залужного, до сих пор не понятно.

В разговоре с тем же журналом Time Андрей Ермак — глава Офиса президента, которого называют главным "кадровиком" украинской власти, — расскажет, что это он советовал президенту подписать назначение: "Я выразил свое мнение, что он мне кажется достаточно профессиональным, умным человеком. Но решение было за президентом".

"Запах войны в воздухе"

Пожалуй, первое существенное нововведение Валерия Залужного в должности главнокомандующего ВСУ — озвученное вслух разрешение украинским военным на Донбассе в случае нападения на них открывать ответный огонь без согласования со старшим командованием в центре.

С первых дней после назначения Залужный утверждал: угроза полномасштабного вторжения России вполне реальна. "Ты ни с чем не перепутаешь запах войны, и он уже ощущался в воздухе", — говорил он журналу Time в июне 2022 года.

Однако тогда, перед войной, слова Залужного терялись за громкими заявлениями представителей высшего политического руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским, которые убеждали украинцев в том, что войны не будет, а готовиться нужно скорее к майским выходам на шашлыки.

Фото: Reuters

В разговорах с "Би-би-си" сотрудники украинского Генштаба утверждают: задолго до начала большой войны командование ВСУ перешло фактически на круглосуточный режим работы, несмотря на исходящие от политиков успокаивающие месседжи. Сам Залужный перебрался в помещение недалеко от Генштаба. Цель — как можно лучше подготовиться к вероятному вторжению и по возможности сохранить эти приготовления в тайне — например, системы ПВО перемещали из пунктов их постоянного базирования мало того, что в режиме подготовки к внезапным учениям, так еще и в ночное время.

Журнал New Yorker утверждает, что Залужный скрывал военные приготовления даже от Владимира Зеленского и американских партнеров Киева. Зеленскому он ничего не говорил якобы из-за опасений, что тот, не веря в возможность вторжения, попросит его свернуть приготовления. Американцам — потому что те могли рассказать об этих приготовлениях Зеленскому.

"Только в феврале [2022 года] Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины [с американцами]. Военную атташе американского посольства в Киеве, полковника ВВС, вызвали на совещание в Генштаб и показали ей распечатанный на одном листе бумаги эскиз украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копии этого листа, позволив сделать только рукописные заметки… [Позже оказалось], что подчиненные Залужного показали атташе фальшивый вариант плана, утаив весь размах приготовлений", — говорится в этой публикации.

"Примерно на конец февраля [2022 года] мы исчерпали все возможности нашей фантазии, что можно сделать еще. Мы что-то делали, потом проверяли, насколько оно эффективно, приходили к выводу, что это решение неэффективно, оно менялось, снова отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат… И таким образом пришли к тому, что есть", — рассказывал Залужный в фильме Дмитрия Комарова "Год", снятом к годовщине российского вторжения.

Вечером накануне начала войны, 23 февраля 2022 года, Залужный вместе с другими топами украинской власти участвовал во встрече президента Зеленского с богатейшими бизнесменами страны. В разговоре с изданием "Украинская правда" несколько участников той встречи вспомнили, что именно жесткий и уверенный доклад Залужного о том, что ВСУ готовы ко всем возможным сценариям, больше всего успокоил присутствующих.

Первый день

Ранним утром 24 февраля после первых ракетных ударов по Киеву в вайбер-чате одноклассников Залужного по звягельской школе началась легкая паника.

"Берегите нервы! Валера делает свою работу, а мы должны свою", — написал в чат кто-то из его товарищей детства.

Прочитал ли это сообщение сам Залужный, точно неизвестно: с того дня он не написал в этот чат ни слова.

Фото: Getty Images

Немедленно после начала вторжения он прибыл в штаб командования украинскими войсками, развернутый в бункере недалеко от Генштаба. По данным издания Reporters, вместе с ним работали другие генералы — заместитель Залужного Евгений Мойсюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала и даже главнокомандующий ВСУ времен президентства Петра Порошенко Виктор Муженко. Был рядом и министр обороны Алексей Резников.

"Там была абсолютно рабочая атмосфера. Не могу сказать, что в поведении Залужного было что-то необычное. Это кадровый военный, прошедший тяжелые боевые действия в 2014-2015 годах. Страха в его глазах не было, была максимальная концентрация и сосредоточенность", — вспоминает в тот день в разговоре с "Би-би-си" бывшая советница главнокомандующего Людмила Долгоновская, которая тоже была рядом с ним 24 февраля прошлого года.

Долгоновская рассказывает, что в течение первых трех дней вторжения Залужный совершенно не отдыхал и не спал, проводя время в непрерывных разговорах с военными: "Он постоянно созванивался с командующими, спрашивал о ситуации на разных участках".

Сам Залужный позже расскажет, что доверял своим генералам, поэтому эти разговоры были краткими, но содержательными. Однако в другом интервью — журналу Economist — в декабре 2022 года Залужный заявит: "С начала войны я уволил десятерых генералов, потому что они не справлялись. Еще один — застрелился".

"Би-би-си" не получила ответов на запрос о предоставлении личных данных этих генералов. С начала полномасштабного российского вторжения украинский генштаб не озвучивает большую часть кадровых решений и изменений. На условиях анонимности источники "Би-би-си" сообщили, что в ситуации с суицидом речь шла не об измене, а скорее о тяжелом психологическом состоянии человека.

С начала большой войны место нахождения главнокомандующего ВСУ постоянно меняется в целях безопасности. Все это время рабочий день Залужного начинается на рассвете и заканчивается ночью. Выходных у него в принципе нет, говорят "Би-би-си" его знакомые.

"Я удивляюсь, как и когда он отдыхает. После полномасштабного вторжения он работает практически 24 часа в сутки. Как такового плана рабочего дня нет. Это постоянная боевая обстановка или планирование мероприятий", — рассказывает полковник Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", работающий с главнокомандующим.

Несоветский генерал

Перед большой войной фамилия Залужного была известна почти исключительно людям, напрямую пересекающимся с военной сферой. За рубежом его ожидаемая роль в истории вызвала скорее сочувствие: в западных столицах были уверены, что в случае вторжения российских войск Киев падет на протяжении считанных дней, а оккупация всей Украины займет максимум несколько недель.

Однако успешная оборона столицы, поражение флагмана российского Черноморского флота и успешное харьковское контрнаступление заставили мир изменить свой взгляд на Залужного: журнал Time вынес его на обложку своего номера в сентябре прошлого года и позже включил в список 100 самых влиятельных людей мира, а военные эксперты из разных стран принялись рассуждать о том, в чем состоит секрет успеха украинского генерала.

Кажется, одной из важнейших черт Залужного-военачальника является то, что он ни одного дня не провел в советской армии. А военная теория, которую он на отлично усвоил в военных вузах независимой Украины, наложилась у него на практику, полученную на фронтах войны на Донбассе.

"Залужный — харизматичный, он обладает стратегическим видением, а главное — у него есть характер, — рассказал "Би-би-си" американский военный аналитик Майкл Кофман. — [Американский генерал Норман] Шварцкопф когда-то сказал, что лидерство — это мощное сочетание стратегии и характера. Но если вам нужно выбрать что-нибудь одно, выбирайте характер. Я думаю, что Украина [в ходе этой войны] под руководством Залужного показала общую успешную стратегию, а он сам продемонстрировал сильный характер".

В интервью журналу Economist Залужный назвал своей "религией" отход от советских практик поклонения командирам-держимордам. Он представитель нового поколения украинских генералов, которые, например, уже хорошо владеют английским. И стиль его управления, говорят собеседники "Би-би-си", скорее западный — он заключается в делегировании полномочий на более низкие уровни командования, и это, как показала практика, повысило эффективность всей работы украинской армии.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман, оценивая Залужного, отмечает, что "главнокомандующий должен уметь прикрутить свою голову ко всей армии", и с этим Залужный отлично справился: "Плюс Залужного в том, что благодаря своим командирским качествам и авторитету он способен довести свое мнение до практического воплощения на местах".

С другой стороны, именно поэтому много решений, результат которых можно увидеть на поле боя, сложно приписать лично Залужному.

О взглядах самого Залужного на механику войны с Россией можно судить по его программной статье, написанной в сентябре прошлого года в соавторстве с бывшим командующим десантно-штурмовых войск Украины генералом Михаилом Забродским для государственного агентства "Укринформ".

В этом тексте генералы называют освобождение Крыма вполне реалистичной целью, достижимой уже в 2023 году, — при условии создания ВСУ группировки в составе от 10 до 20 общевойсковых бригад и их обеспечения современными западными вооружениями.

Однако, продолжают авторы статьи, получение украинцами контроля над Крымом не приведет к окончанию войны, а лишь выведет противостояние на новый уровень, ведь россияне — за счет наличия в их арсеналах ракет дальнего радиуса действия — будут и дальше постоянно угрожать всей территории Украины.

Единственный способ решить эту проблему и, как следствие, привести к перелому в войне, пишет Залужный, — получение украинской армией способности поражать цели в глубине территории Российской Федерации с тем, чтобы сделать связанные с войной ощущения ее граждан "более острыми, естественными".

Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Фото: Facebook)

В статье говорится, что для достижения паритета в дальности средств поражения западные партнеры должны предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия — о таких решениях пока не сообщалось. Однако удары беспилотников по целям в разных регионах России, причем совсем не обязательно близких к Украине, — несмотря на то, что Киев последовательно отрицает причастность к этим атакам, — кажется, вполне укладываются в логику генерала Залужного.

В качестве экстремального, кризисного сценария развития войны Валерий Залужный вполне серьезно рассматривает применение Россией ядерного оружия.

"Трудно представить, что даже ядерные удары позволят РФ сломить волю Украины к сопротивлению. Но нельзя игнорировать угрозу, которая появится для всей Европы, — пишет он. — Необходимо вернуться к источнику российской уверенности, а именно к безнаказанности. Любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира. Ведь, начиная с этого момента, РФ уже станет не только угрозой мирному сосуществованию Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом поистине мирового масштаба".

Тот, кого нельзя называть

Еще одна черта генерала Залужного — его отношение к российским военным. С одной стороны, в том же интервью Economist он недвусмысленно говорит: "Русских и любых других врагов нужно убивать. Только убивать. И самое главное — не бояться этого делать". В другом интервью Залужный с улыбкой признавал, что мечтает "осторожно" проехать танками по Красной площади и Арбату.

При этом еще в нескольких интервью Залужный не скрывает уважения к своему российскому визави, начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. "Он сильный, коварный и непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам нужно уважать ради победы", — говорил он в интервью для фильма "Год" Дмитрия Комарова.

А в разговоре с корреспондентом Time Залужный отмечал, что "уважает российскую школу военной науки", прочитал все труды Герасимова и вообще считает его "умнейшим из людей". "Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России", — сказал тогда Залужный.

Курьезно, но после этого интервью фамилию Залужного стали называть вслух в стенах Военной академии российского Генштаба. До публикации Time, говорит собеседник "Би-би-си" из ведущего военного вуза России, Залужный был у них чем-то вроде лорда Волан-де-Морта — злого мага из серии книг о Гарри Поттере, также известного как "Тот, кого нельзя называть". На следующий день после выхода статьи фамилия Залужного начала появляться не только в дискуссиях между преподавателями, но и "в учебном процессе".

"Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага более ценна, чем от друга, а "уважают даже враги" — это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так", — добавляет собеседник "Би-би-си".

"Пока наше Минобороны медальки себе в Сирии вешало, *** [уничижительное обозначение украинцев] построили себе армию. Залужный воюет, конечно, лучше, чем Герасимов и Шойгу, хотя это и не сложно", — сказал "Би-би-си" один из командиров среднего звена ЧВК "Вагнер", пребывающий сейчас под Бахмутом.

Впрочем, возможно, что пассажи Залужного об уважении к Герасимову — это проявление своеобразного чувства юмора генерала, о котором рассказывали сразу несколько его знакомых, согласившихся поговорить с "Би-би-си".

Синдром заниженных ожиданий

Если комплименты Залужному-военачальнику можно запросто встретить во многих украинских и западных изданиях, то, как ни странно, конструктивная критика его действий — большая редкость, причем даже в российских СМИ.

Возможно, это связано с тем, что перед началом полномасштабного вторжения многим обозревателям и политическим деятелям как за западной, так и за восточной границей Украины казалось, что ВСУ имеют немного шансов устоять против российской армии, значительно превосходившей их как количественно, так и с точки зрения материального обеспечения. Другими словами, если бы Киев "взяли за три дня", то большинство военных экспертов, вероятно, посчитали бы это вполне логичным итогом кампании.

Собственно, заниженные ожидания создали Залужному репутацию чрезвычайно эффективного военачальника, прикрыв его возможные ошибки. Так, любые отступления ВСУ — к примеру, прошлогодние отходы из Северодонецка и Лисичанска — на Западе чаще всего объясняют желанием украинского командования сохранить жизнь своих солдат. В то же время упорное сопротивление в Бахмуте, во время которого погибло огромное количество защитников города, эксперты часто также называют оправданной тактикой — просто Залужный в глазах комментаторов априори не может ошибаться.

Ставить под сомнение решения "Железного генерала", руководителя всей военной вертикали не принято и в Украине — что вполне понятно ввиду специфики воюющего государства.

Однако в общении не под запись военные, работающие в структурах Генштаба ВСУ, говорят "Би-би-си", что в послевоенном будущем украинское общество будет требовать ответов на непростые вопросы, связанные, прежде всего, с подготовкой к вторжению и военными операциями начального периода большой войны.

"Как к военачальнику — к Залужному есть вопросы… Многое тогда происходило благодаря решительности командиров на местах. Сам он не так решителен", — анонимно рассказывает "Би-би-си" офицер украинского генштаба.

Относительно некоторых горячих вопросов — вроде того, почему украинская ПВО неэффективно сработала во время знаменитого вертолетного десанта на аэродром "Гостомель" под Киевом, или как российским войскам удалось так быстро захватить Херсонщину и дойти из Крыма до западных окраин Мариуполя, — уже ведут расследования украинские правоохранительные органы.

Какой была роль в этих событиях политического руководства государства во главе с Владимиром Зеленским? Что сделали и чего не сделали местные отделения СБУ, которой тогда руководил Иван Баканов? Точно ли правильно и эффективно в тех обстоятельствах действовали военные, которыми руководил Валерий Залужный? Ответов на эти вопросы у украинского общества пока нет.

Фото: Getty Images

"Несмотря на свою репутацию агрессивного и амбициозного командующего, Залужный считался чудаком: его знали как человека, который скорее шутил со своими подчиненными, чем дисциплинировал их", — писал о нем журнал Time.

Этот образ души компании и весельчака несколько не вяжется с некоторыми поступками Залужного, которые характеризуют его скорее как сторонника жесткой дисциплины в мобилизационной армии. В том же разговоре с Time Залужный рассказывал, что целый час кричал на старших и более опытных командиров, которые перед началом большой войны не воспринимали всерьез инициированную им подготовку к отражению вторжения.

Другой показательный случай: в декабре 2022 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности военных за дезертирство, самовольное оставление позиций, невыполнение приказа или неповиновение. Более того, парламентарии запретили судам применять к обвиняемым по этим статьям смягчающие обстоятельства и приговаривать их к условным срокам. Многие военные и правозащитники открыто и достаточно жестко критиковали этот закон, заявляя, что он выводит проштрафившихся военных из поля действия конституции и дает командирам, часто не готовым к боевым действиям такой интенсивности, рычаги для давления на бойцов. В разгар дискуссий на этот счет Валерий Залужный выступил с обращением в поддержку противоречивого закона.

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а "отказники" могут заплатить штраф […] или получить наказание с испытательным сроком, то это несправедливо. Обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень и очень дорогой ценой", — устало зачитал на камеру Залужный.

Президент, к неудовлетворению критиков закона, подписал этот документ, а позиция Залужного стала поводом для критики уже в его адрес. "Есть принципиальная разница между службой в мирное время и боевой работой. Его [Залужного] первая боевая работа была сразу в генеральском звании (на самом деле в звании полковника — прим. "Би-би-си"), а это совершенно другой взгляд на жизнь, чем когда ты был солдатом в окопе… В реальной жизни люди — не железные, и когда система натыкается на то, что люди — не железные, система пытается решить это самым дебильным и простым способом. Ты не железный? Пошел в зону на десять лет", — заявил военный эксперт и ветеран боевых действий на Донбассе Евгений Дикий в интервью изданию "Новинарня".

С другой стороны, командир младшего звена одной из боевых частей ВСУ рассказал "Би-би-си", что многие командиры поддержали противоречивый закон. По наблюдениям собеседника "Би-би-си", фактов невыполнения боевых приказов после подписания закона стало существенно меньше, а о злоупотреблении этим законом он ни разу не слышал.

"Первый после Бога. В хорошем смысле"

Несмотря на это, в целом среди украинских военных Залужный слывет "человечным генералом". Имея десятки, если не сотни знакомых на всех ступенях военной иерархии и на всех участках фронта, Залужный якобы может запросто позвонить на мобильный телефон не полковнику или майору, а простому солдату или сержанту — чтобы расспросить о положении дел на конкретном участке или даже просто поздравить с днем рождения.

Возможно, именно отсюда берутся корни своеобразного солдатского "фейк-фольклора": от военных то и дело можно услышать шутки типа "Валера нормальный хлопец, я с ним служил".

"Если раньше фамилию главнокомандующего в солдатских массах могли и не знать, то Залужного знают точно. Он в роли первого после Бога, в хорошем смысле. Из разряда: "Да к кому уже только не обращался, разве еще Залужному не писал", или: "Я что, Залужный, откуда я знаю, когда ротация?", — говорит "Би-би-си" военный одной из фронтовых бригад ВСУ.

Залужный может заявиться на свадьбу офицера ВСУ в куртке с шевроном киевского "Динамо" и обратиться к невесте: мол, в случае каких-либо проблем с мужем обращайся ко мне, его высшему командиру. А может прийти на похороны погибшего под Бахмутом 27-летнего героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло и встать на колени перед его мамой и девушкой.

Фото: Getty Images

До назначения главнокомандующим Валерий Залужный был активным пользователем соцсетей — он сам вел личные страницы в фейсбуке, инстаграме и тиктоке, выкладывал там свои фото с семьей, с отдыха, писал о службе, общался с друзьями, рассказывает "Би-би-си" полковник Анатолий Штефан.

Известно о нескольких случаях, когда военные, писавшие сообщения Залужному, получали на них ответ, а еще позже главнокомандующий лично знакомился с ними.

Сейчас у Залужного остался только один личный аккаунт — в фейсбуке. Доступ к нему закрыт, в данных пользователя значится "Место рождения — Иерусалим".

"Казалось бы, это не касается военного дела. Но такой ход, необычный для привычного имиджа генерала, тем более с постсоветского пространства, намекает на необычность его мировоззрения. А военачальник с необычным мировоззрением — это опасный противник на войне, он может быть способен и на другие неожиданные мысли и ходы", — говорит "Би-би-си" израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Так или иначе, рассказывает "Би-би-си" друг Залужного Анатолий Штефан, главнокомандующий ВСУ находит время для того, чтобы регулярно читать новости в интернете, в том числе в телеграм-каналах. Именно оттуда Залужный узнал, что российские военные "серьезно ранили, а то даже и убили" его.

Штефан говорит, что Залужный наблюдал за развитием этого сюжета с юмором и не собирался реагировать: толку оправдываться за какие-то фейки?

Фото: Анатолий Штефан

Однако после того как российские "военкоры" сообщили, что главнокомандующий ВСУ перенес тяжелую операцию на мозге с трепанацией черепа, а директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ, но не будет разглашать что-либо", Штефан предложил Залужному открыть "страшную тайну российской пропаганде". Тем более что на то время о состоянии здоровья Залужного, несмотря на успокаивающие комментарии от власти, начали беспокоиться и украинцы.

"Записали мы это видео и подумали, что [россияне] сейчас скажут: вот он сидит, значит, ранен. Поэтому мы сразу же записали второе видео, где он держит селфи-камеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо, — рассказывает Штефан о "бэкстейдже" съемок этого ролика. — Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли, что разное о нем говорят. Но мы здесь дождались пика маразма от российской пропаганды".

Улица Залужного

Боевой генерал, сумевший остановить российское вторжение и, более того, отвоевать часть захваченной территории, вполне предсказуемо стал одним из самых популярных людей Украины.

Изображение Валерия Залужного с жестом victory и подписью "С нами Бог и атаман Залужный" на полуразрушенном магазине электроники долгое время было иконическим пейзажем из центра полуокруженного российскими войсками Бахмута.

Хитом украинских радиостанций в прошлом году стала композиция исполнителя электронной музыки Oisho BTZ под названием "Залужный мутит движ".

Сразу несколько украинских городов назвали свои улицы в честь главнокомандующего ВСУ. Артем Семенихин, мэр Конотопа в Сумской области, в разговоре с "Би-би-си" признался, что у самого Залужного разрешения на такое переименование улицы Тургенева не спрашивали: просто решили, что это будет лучшим способом поддержать генерала в, возможно, самый тяжелый момент его жизни. "Горсовет проголосовал единогласно", — уточняет Семенихин.

На рассмотрении Верховной Рады находится проект о переименовании в честь Залужного первого населенного пункта — села Ватутино Харьковской области. Основано оно было после Второй мировой войны, так что предыдущего названия у него нет. А опрос жителей села показал, что они хотели бы назвать его Залужное — именно в честь генерала.

Да и из разговоров на улицах Звягеля, бывшего Новограда-Волынского, малой родины Залужного, чувствуется, что многие его жители были бы вовсе не прочь переименоваться еще раз — в честь знаменитого земляка.

"Показатели положительного отношения, доверия к Залужному максимальны, тотальны. Они точно в районе 90% — как и показатели веры в нашу победу или доверия к ВСУ. В этом плане Залужный стоит рядом с Зеленским — они имеют схожие показатели. Все остальные — и политики, и общественные деятели — обладают гораздо более низкими уровнями доверия или удовлетворенности их действиями", — говорит "Би-би-си" социолог Алексей Антипович.

Фото: Getty Images

Политтехнолог Сергей Гайдай выделяет три составляющих чрезвычайной популярности Валерия Залужного среди украинцев.

Первая — ресурс его должности. "Любой человек в его должности был бы популярен. Пока ВСУ справляются со своими задачами, пока мы с вами живы — конечно, у главнокомандующего рейтинг будет максимально возможным", — говорит Гайдай.

Однако Залужный, по его мнению, имеет и дополнительный актив — естественную обаятельность. Трудно представить себе боевого генерала, по-отцовски обнимающего молодого солдата, который выглядит как "свой парень", душа компании, обладает столь обезоруживающей улыбкой, как Залужный, и он в этом плане — совершенно нетипичный военачальник.

Наконец, говорит Гайдай, в пользу Залужного играет абсолютно уместная, дозированная публичность. Он не раздает десятки интервью, как, скажем, руководитель военной разведки Кирилл Буданов, а появляется на публике, чтобы иронически доказать, что он жив, а российская пропаганда, "убив" его, села в лужу. Или кратко, в телеграфном стиле сообщить об очередном разговоре с кем-то из западных военачальников на тему поддержки Украины. Или — как в январе этого года — чтобы в письменной форме подтвердить, что миллион долларов, которые оставил Залужному в наследство Григорий Степанец, ранее незнакомый ему американец украинского происхождения, был передан на нужды Вооруженных сил Украины.

"Выдержка этого информационного баланса — это либо природное чутье самого Залужного, либо рядом с ним есть кто-то, кто ему это правильно подсказывает", — говорит Сергей Гайдай.

"Партия военных" после войны

В воюющей Украине нет политики. Формально. Однако появление в информационном поле такой яркой и популярной фигуры, как Валерий Залужный, не могло остаться незамеченным теми людьми, которые уже сегодня моделируют, как будет выглядеть политика в послевоенной Украине.

Источники "Би-би-си" говорят, что в закрытых соцопросах уже на протяжении нескольких месяцев фигурирует гипотетическая "партия Залужного" — и ее показатели на не менее гипотетических выборах в Верховную Раду достаточно высоки. Cобеседник "Би-би-си", имевший возможность ознакомиться с этими цифрами, утверждает, что если бы выборы состоялись в ближайшее время, она вполне способна была бы показать второй результат после президентской "Слуги народа".

Впрочем, украинские СМИ регулярно сообщают об определенной ревности, которую якобы испытывает к популярности Залужного президентская команда. К примеру, среди журналистов ходят слухи о том, что власти дают указания не допускать лишний раз главнокомандующего ВСУ в эфир "национального телемарафона". А несколько месяцев назад активно обсуждалась информация о том, что главнокомандующий ВСУ будет переведен на должность министра обороны Украины.

Фото: Facebook

"Я глубоко сомневаюсь, что у Зеленского есть время на любую подобную ревность. Он на 102% погружен в вопросы войны, в переговоры о предоставлении Украине западного оружия, а не сидит и оценивает какие-то рейтинги, — говорит "Би-би-си" источник в окружении президента Украины. — Вопрос с отставкой Залужного тоже не рассматривается: есть определенная вертикаль, она стабилизировалась, в каких-либо изменениях нет смысла".

Вместе с тем собеседник "Би-би-си" с пониманием относится к тому, что вокруг Залужного формируется имидж политика, который может прийти к власти в послевоенной Украине. "Объективно есть довольно много людей, которым Зеленский не нравится. Это нормально. И нормально, что они ищут, вокруг кого объединиться. Порошенко — нет, сбитый летчик. И фигура Залужного появляется в их рассуждениях сама собой: "Железный генерал", мало говорит, много делает, — объясняет собеседник "Би-би-си". — После войны эти люди создадут определенную платформу и начнут обращаться к Залужному: вы обязаны идти в политику, это ваш долг перед страной, — а он вполне может воспринять эти слова и стать политической альтернативой [Зеленскому]".

Украинские социологи и политологи довольно давно прогнозируют, что практически стопроцентное доверие к ВСУ и явный запрос избирателей на новые политические силы могут привести к появлению в послевоенной Украине партии военных или сильного лидера, который появится из военной среды — и, собственно, Валерий Залужный и его еще не созданная команда может стать ответом на этот общественный запрос.

Однако социолог Алексей Антипович советует не делать преждевременных выводов. "Во-первых, нужно еще дождаться, как будет выглядеть победа Украины и какой ценой она будет достигнута. Во-вторых, сохранится ли после победы стопроцентное доверие к ВСУ? Наверное, нет, — говорит он. — Потому что, объективно говоря, в нашей армии есть и проблемы, и коррупция, и другие не очень приятные вещи. Как только война дойдет до завершения — все это выйдет наружу, и показатели Залужного, Зеленского, волонтеров, ВСУ выровняются, и у нас будут гораздо более спокойные цифры".

"Да и вообще, — продолжает Антипович. — Уже сейчас понятно, что после войны Украину ждет экономический коллапс или, по крайней мере, масштабный экономический кризис. И если мы говорим о Залужном, то это на поле боя всегда побеждает сильнейший и умнейший. В политике — совсем другие правила. Сложно сказать, захочет ли он, тем более в ранге победителя над Россией, вообще играть в эти игры".

Но даже если и захочет, это не будет ошибкой, говорит "Би-би-си" политолог Николай Давидюк: "Наоборот, это будет реализацией ожиданий десятков миллионов людей, считающих его своим лидером и защитником. Если Зеленский не убежал, то Залужный защитил. Это его главный нарратив, органичный для него, и на это есть большой запрос".





В процессе подготовки этой статьи "Би-би-си" обращалась к Валерию Залужному с просьбой об интервью, однако он ответил отказом.





Авторы: Оксана Тороп и Святослав Хоменко при участии Павла Аксенова и Анастасии Лотаревой







