Генеральным секретарем ОБСЕ впервые стала женщина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе избрана немецкий дипломат Хельга Шмид. Берлин будет всеми силами поддерживать Шмид, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас.

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Немецкий дипломат Хельга Шмид в пятницу, 4 декабря, была избрана новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. Представитель Германии уже являлся генсеком ОБСЕ — с 1993 по 1996 годы пост занимал Вильгельм Хеинк.

Официальный Берлин будет всеми силами поддерживать Шмид, подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас. Он добавил, что не может представить себе "лучшей кандидатуры" на пост генсека ОБСЕ и особо выделил "большое доверие" к Шмид.

Шмид с сентября 2016 года занимает пост генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене. Швейцарец Томас Гремингер являлся генеральным секретарем ОБСЕ с июля 2017 года до июля 2020-го, ряд государств выступили против продления его мандата.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle
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