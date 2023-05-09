Генинспектор бундесвера: Приоритет — поддержка Украины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что дальнейшая военная помощь Украине в отражении российской агрессии имеет приоритет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Борьба не на жизнь, а на смерть оправдывает наши сокращения в деле обучения и оснащения собственной армии. Поддержка доблестных украинских войск в борьбе против российского агрессора находится для нас на первом месте. Украина воюет за всех нас", — подчеркнул высший по рангу офицер бундесвера после визита в столицу Украины Киев во вторник, 9 мая.

Бройер на прошлой неделе посетил Украину, где встретился с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и министром обороны этой страны Алексеем Резниковым. Резников поблагодарил генерального инспектора бундесвера за полученные от Германии вооружения, в том числе современные системы ПВО, гаубицы и танки Leopard 2. Бройера также проинформировали о ситуации на фронтах в Украине.

На Западе уже многие недели внимательно следят за тем, как Украина с помощью полученных от Запада систем вооружений готовится к масштабному контрнаступлению против российских войск.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Как появились пакоматы?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Venipak – стабильное рабочее место!