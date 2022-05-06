Генконсул России в Эдинбурге осудил войну в Украине в официальном профиле Instagram – аккаунт уже закрыли и заявили о взломе

В официальном аккаунте Генконсульства России в Эдинбурге появился пост от лица Генерального консула Андрея Яковлева с осуждением войны в Украине, сообщает издание "Холод" со ссылкой на Instagram-публикацию Яковлева.

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Вскоре аккаунт закрыли, а представительство сообщило о взломе.

В посте говорилось: "Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю поведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС".

"Генеральный консул Андрей Яковлев подобных заявлений не делал", — пишет РБК со ссылкой на консульство.

Сейчас доступ к аккаунту закрыт.