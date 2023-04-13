Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео убийства украинского военнопленного

Генеральная прокуратура России сообщила, что инициировала проверку после того, как в сети появились "фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего".

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Из сообщения ведомства следует, что на видеозаписи показано, как летом неизвестный человек в камуфляжной форме "применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть".

Судя по всему, речь идет о видео, на котором, как заявили ранее в Службе безопасности Украины, российские военные отрезают голову украинскому военнопленному.

Генпрокуратура обратилась в следственные органы России, чтобы организовать проверку "в целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения".

В Следственном комитете России пока заявление прокуратуры не комментировали.