Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" "Новую газету Европа"
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Генпрокуратура объявила деятельность "Новой газеты Европа" "нежелательной" на территории России, сообщила "Медуза" со ссылкоц на пресс-службу ведомства.

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По версии Генпрокуратуры, деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

"Фактически указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно пресс-службе Генпрокуратуры, поводом для признания деятельности "Новой газеты Европа" "нежелательной" стало то, что основные темы публикаций издания "включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны в Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях".

Также ведомство отметило, что "Новая газета Европа" занимается распространением материалов "экстремистских" и "нежелательных" организаций, таких как ФБК, The Insider и Bellingcat.

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