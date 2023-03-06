Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" организацией антикоррупционный проект Transparency International

Генеральная прокуратура России сообщила, что считает деятельность международной некоммерческой организации Transparency International "нежелательной" на территории РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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"Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач. Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В заявлении российского ведомства сказано, что решение было принято "по результатам изучения поступивших материалов" (каких именно, не уточняется).

Transparency International — международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Берлине, занимающаяся изучением коррупции в разных странах мира. Один из главных проектов Transparency International — публикуемый каждый год "Индекс восприятия коррупции"; по итогам 2022 года Россия заняла в этом рейтинге 137 место.

Согласно российскому законодательству, гражданам РФ отныне запрещено отправлять Transparency International пожертвования, распространять созданные ею материалы и "сотрудничать" с организацией. Что именно понимается под "сотрудничеством", в законе не уточняется — речь может идти как о трудоустройстве, так и, например, о предоставлении экспертного комментария. Подобные действия в России считаются преступлениями и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы.

Также по законам РФ Transparency International должна будет прекратить любую деятельность на территории России (ее возобновление грозит уголовной ответственностью), счета и имущество организации в стране будут заблокированы, а за руководство "нежелательной" организацией грозит до шести лет лишения свободы. Доступ к СМИ, которые в будущем будут цитировать или просто давать ссылку на сайт или соцсети Transparency International, может быть ограничен на территории РФ.

Российское подразделение организации еще в 2015 году было включено в реестр "иностранных агентов". В октябре 2022 года в список попал и руководитель "Transparency International — Россия" Илья Шуманов.

С начала года в список "нежелательных" организаций Генпрокуратура РФ также включила издание "Медуза", Фонд Андрея Сахарова и Форум свободной России. Всего в нем более 70 организаций.