Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать "Дождь" и "Эхо Москвы"
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам телеканала "Дождь" и радио "Эхо Москвы". Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно данным сервиса GlobalCheck, Роскомнадзор уже приступил к блокировке доступа к сайтам телеканала и радиостанции.

Генпрокуратура РФ утверждает, что "Дождь" и "Эхо Москвы" публиковали информацию "с призывами к экстремистской деятельности, насилию", а также "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". По этой причине было выдвинуто требование к Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам "Дождя" и "Эха Москвы".

Кроме того, Генпрокуратура РФ подчеркивает, что "Дождь" и "Эхо Москвы" призывали к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию "в массовых публичных мероприятиях".

О перебоях с доступом к сайту "Дождя" сообщил и главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Тем временем, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанцию отключили от эфира.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?