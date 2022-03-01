Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать "Дождь" и "Эхо Москвы"

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам телеканала "Дождь" и радио "Эхо Москвы". Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

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Согласно данным сервиса GlobalCheck, Роскомнадзор уже приступил к блокировке доступа к сайтам телеканала и радиостанции.

Генпрокуратура РФ утверждает, что "Дождь" и "Эхо Москвы" публиковали информацию "с призывами к экстремистской деятельности, насилию", а также "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". По этой причине было выдвинуто требование к Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам "Дождя" и "Эха Москвы".

Кроме того, Генпрокуратура РФ подчеркивает, что "Дождь" и "Эхо Москвы" призывали к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию "в массовых публичных мероприятиях".

О перебоях с доступом к сайту "Дождя" сообщил и главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Тем временем, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанцию отключили от эфира.