Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией "Фонд Открытой Эстонии"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Российское надзорное ведомство считает, что деятельность организации угрожает существованию страны. Всего "нежелательными" российские власти считают более 50 политических, научных, образовательных, религиозных и журналистских объединений и фондов.

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность "Фонда Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation). В заявлении ведомства говорится, что работа организации угрожает "основам конституционного строя и безопасности РФ".

Генпрокуратура отмечает, что приняла решение "по результатам изучения поступивших материалов" (каких именно — не уточняется). Теперь информацию передадут в министерство юстиции, которое внесет фонд в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

"Фонд Открытой Эстонии" основали в 1990 году при поддержке Джорджа Сороса. На сайте организации сказано, что она занимается "поддержкой развития общества Эстонии" и стремится "осознанно направлять общественную дискуссию в сторону открытости и терпимости".

За последние несколько лет российские власти признали "нежелательными" деятельность более 50 неправительственных организаций. Среди них некоммерческие фонды, связанные с Джорджем Соросом, экспертные центры (например, британский Chatham House), образовательные учреждения (американский Bard College), религиозные объединения и медиа (российские "Проект" и "Важные истории").

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