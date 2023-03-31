Генпрокуратура РФ признала "нежелательной организацией" находящийся в Латвии Свободный университет

"Деятельность иностранной неправительственной организации "Свободный университет" (Латвия) признана нежелательной на территории РФ", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

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В ходе проверки Генпрокуратура установила, что располагающийся на территории Латвии университет основан гражданами РФ, в том числе теми, кто признан "иностранными агентами".

"Профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя", — говорится на сайте ведомства.

По мнению Генпрокуратуры, в ходе учебного процесса у студентов Свободного университета формируется "стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии", а деятельность университета "представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".

"В организационную структуру входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России", — отмечает Генпрокуратура.

Как отмечает BBC, университет проводит бесплатные онлайн-курсы, которые после вступительного испытания мог пройти любой желающий. Изначально университет задумывался просто как "содружество преподавателей и студентов", однако уже в 2021 году организаторы создали в Латвии НКО "Свободный университет" (biedrība Brīvā Universitāte) (именно эта структура была признана "нежелательной").

"Рано или поздно мы должны стать независимым, негосударственным, аккредитованным трансграничным онлайн-университетом", — объясняла Елена Лукьянова.

На сайте университета были указаны более сотни преподавателей. Сейчас доступ к этой странице закрыт.

"Свободный университет запускает протоколы безопасности и будет продолжать работать. Сами вы нежелательные", — написал в твиттере один из создателей университета и главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов.