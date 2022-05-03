Генпрокуратура Украины: за время войны погибли по меньшей мере 220 детей

По меньшей мере 220 детей погибли, более 406 получили ранения за время российского вторжения в Украину, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

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Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95.

Эти цифры не окончательные, предупреждают украинские власти.

По данным ООН, к 1 мая в Украине погибли по меньшей мере 3153 мирных жителя, в том числе 226 детей. В организации также подчеркивают, что в реальности количество жертв может быть намного выше.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в отчете ООН.