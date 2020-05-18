Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что корпорация Apple не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников, но при этом содействует "цензуре и притеснениям" со стороны России и Китая



По его словам, власти этих стран с помощью Apple пытаются организовать масштабную слежку. Спецпредставитель Путина заявил, что подобные высказывания вызывают лишь "Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры [обработки] данных для того, чтобы правительства этих [стран] могли организовать масштабную слежку", — сказал он.

По словам главы Минюста США, ввиду того, что Apple сотрудничает с "авторитарными режимами", у нее не будет оправданий в случае отказа от совместной работы с государствами, где есть верховенство права и которые уважают приватность и гражданские свободы.