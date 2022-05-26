Генпрокурор Украины: с начала войны в стране погибли 240 детей
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После российского вторжения в Украине погибли 240 детей, еще 436 получили ранения. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

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По данным ведомства, больше всего детей пострадали в Донецкой (151 ребенок), Киевской (116 детей), Харьковской (105 детей), Черниговской (68 детей), Луганской (50 детей) и Херсонской (49 детей) областях.

В результате обстрелов в Украине также были повреждены 1883 учебных заведения, 178 из них полностью разрушены.

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