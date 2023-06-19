столтенберг зеленский нато украина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Сейчас самое важное, чтобы Украина выжила в Европе как независимая и суверенная страна. Если ей этого не удастся, то бессмысленно говорить о каком-либо ее членстве в НАТО", — заявил в понедельник, 19 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Центральной темой их встречи в Берлине была подготовка к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля в столице Литвы.

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Помощь Украине будет продолжена


На саммите в Вильнюсе, рассказал Шольц на итоговой пресс-конференции, лидеры альянса будут обсуждать стратегию НАТО на фоне войны, которую Россия развязала и ведет против Украины.

При этом глава немецкого правительства, очевидно, не ожидает скорого ее завершения: "Мы должны настроиться на то, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. Мы к этому готовимся и соответствующим образом выстраиваем нашу политику". Одним из элементов этой политики является военная помощь Украине, которую Германия, заверил Шольц, будет оказывать до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Небо и море — приоритеты НАТО


Что же касается приоритетов НАТО в обеспечении безопасности всего альянса, то Олаф Шольц тут назвал защиту критической инфраструктуры в Северном море, к числу которой он отнес проложенные по его дну кабели и трубопроводы, а также ветропарки.

Второе направление — наращивание усилий европейских партнеров НАТО по созданию единого противовоздушного щита European Sky Shield. "Мы должны инвестировать в европейскую систему ПВО, — указал Шольц, — мы объединяем усилия европейских стран с тем, чтобы совместными усилиями укрепить защиту от баллистических и крылатых ракет, а также от дронов".

"Нас объединяет решимость защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории", — подчеркнул канцлер и назвал оборону Германии и ее союзников "абсолютным приоритетом" бундесвера. В качестве примера он привел, в частности, боевые самолеты люфтваффе Eurofighter и системы ПВО Patriot, с помощью которых обеспечивается безопасность Польши и патрулируется воздушное пространство стран Балтии.

Надежды Киева на скорое членство в НАТО тщетны


Отвечая на вопросы журналистов о перспективе вступления Украины в НАТО, Йенс Столтенберг дал однозначно понять, что надежды Киева на скорое присоединение к альянсу тщетны.

"При подготовке к саммиту в Вильнюсе мы не обсуждали возможность формального приглашения Украины в альянс. Речь идет о том, как приблизить Украину к НАТО", — пояснил генсек НАТО. Вместе с тем он пообещал, что на встрече в столице Литвы "мы сформулируем перспективу Украины как независимого демократичного члена евроатлантической семьи народов".

Членство Украины в НАТО, суда по всему, должно стать итогом достаточно длительного процесса ее сближения с альянсом. На этот период, рассказал Столтенберг, в НАТО разрабатывается "рассчитанная на многие годы программа помощи Украине". Той же цели будет служить и создаваемый Совет НАТО-Украина для консультаций по актуальным темам обеспечения безопасности.

"Ведущая роль" Германии в помощи Украине

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Однозначно позитивно генсек НАТО оценил помощь, которую в настоящее время Украине оказывает Германия, он даже назвал немецкую роль "ведущей" в том, что касается финансовой, военной и гуманитарной поддержки жертвы российской агрессии. При этом Столтенберг особо выделил недавнее решение Берлина поставить Украине дополнительные ракеты для комплексов ПВО Patriot, каждая из которых спасает жизни многих людей, рискующих погибнуть в результате российских авианалетов.

Обрадовала генсека НАТО и впервые принятая на прошлой неделе в Германии Стратегия национальной безопасности с зафиксированной в ней целью тратить на нужды обороны сумму, по меньшей мере равнозначную двум процентам ВВП страны. Как в прошлом министр финансов и премьер Норвегии, Столтенберг понимает, насколько трудно повышать расходы на оборону.

"Ведь чем больше тратишь на оборону, тем меньше остается на здравоохранение, на образование, — признал Столтенберг. — Но такова сегодняшняя реальность: мы живем в более опасном мире, поэтому приходится платить такую цену, больше инвестировать в безопасность и оборону, чтобы обеспечить мир".

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