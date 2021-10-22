Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.
"Расширение НАТО на протяжении последних десятилетий по сути способствовало миру и стабильности во всей Европе, поэтому России никоим образом не следует испытывать опасения или пытаться наложить вето или помешать любой суверенной стране присоединиться к альянсу", — сказал он на пресс-конференции по итогам второго дня консультаций министров обороны стран НАТО в пятницу, 22 октября, в Брюсселе.
Столтенберг отрицательно ответил на вопрос о том, опасается ли он, что открытие для Украины перспективы вступления в НАТО может спровоцировать российскую агрессию.
"Нет, не опасаюсь, частично потому, что НАТО — оборонительный союз, и частично потому, что вопрос о том, когда Украине вступать в НАТО должны решать Украина и 30 стран-членов альянса. Суверенные независимые государства имеют право выбирать свой путь. Поэтому дело Украины решать, желает ли она вступить в НАТО, и дело 30 членов альянса — решать, когда Украина будет готова к этому и когда она будет соответствовать стандартам НАТО", — сказал Йенс Столтенберг.
Путин опасается вступления Украины в НАТО
Накануне, 21 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что военная поддержка, оказываемая Западом Украине, представляет угрозу для его страны. Формального вступления Украины в альянс может и не произойти, однако военное освоение Украины странами НАТО уже идет, и это представляет угрозу для России, сказал он.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве заявил, что "ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО", и Украина "имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства".