Генсек НАТО Столбентерг: Альянс проходит "фундаментальную трансформацию"
Foto: LETA

Война России против Украины формирует новую реальность безопасности в Европе, заявил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО допустил постоянное размещение сил на границах альянса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

НАТО проходит "фундаментальную трансформацию", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столбентерг в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в субботу, 9 апреля. Он не исключил постоянного присутствия сил НАТО на внешних границах блока в будущем.

Решения по трансформации НАТО будут приняты на июньском саммите альянса в Мадриде, отметил Столтенберг. "То, что мы видим сейчас, — новая реальность", для европейской безопасности, указал он, имея в виду последствия ведомой Россией войны против Украины. "Мы попросили наших военных командующих предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", — добавил генсек альянса.

На протяжении 2021 года в отношениях между странами НАТО и Россией росла напряженность. В частности, РФ начала требовать "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины. США и НАТО ответили отказом на требования Москвы, но проявили готовность к переговорам. Руководство альянса неоднократно подчеркивало его оборонительную природу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?