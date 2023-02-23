Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Эстонию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретит годовщину войны в Украине, которая также является днем ​​рождения Эстонской Республики, в Таллинне.

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Генсек НАТО приехал уже в четверг вечером. Из аэропорта Столтенберг и сопровождающие его лица направились в Кадриорг, где его примет президент Алар Карис.

Помимо Столтенберга в Таллинн прибудет и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Завтра президент Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО примут участие в церемонии поднятия государственного флага, возложат венки к подножию обелиска Победы в Войне за независимость, посетят парад Сил обороны и проведут совместную пресс-конференцию.