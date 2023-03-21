Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников увеличить расходы на оборону

Во вторник, 21 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники недостаточно быстро увеличивают расходы на оборону на фоне агрессии России против Украины.

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После оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году члены НАТО обязались к 2024 году увеличить свои расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта.

В годовом отчете НАТО, который был обнародован сегодня, сделан вывод, что только семь из 30 стран НАТО достигли этой цели в 2022 году, а именно США, Греция, Польша, Великобритания, Литва, Латвия и Эстония.

Восемь государств достигли цели в 2021 году, 11 — в 2020 году.

"После российского вторжения многие союзники объявили о значительном увеличении расходов на оборону. Теперь обещания должны трансформироваться в реальные деньги, договоры и конкретное вооружение, потому что расходы на оборону лежат в основе всего, что мы делаем", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он объяснил уменьшение числа стран, достигших цели в 2%, тем, что экономика нескольких стран работала лучше, чем ожидалось, поэтому их оборонные бюджеты выглядели пропорционально меньшими.

Больше всего денег на оборону потратили США — около 70% от общих расходов НАТО на оборону, превышающих триллион долларов в 2022 году.

США годами подталкивали европейских союзников к увеличению расходов на оборону, и расходы НАТО на оборону увеличились.

В целом оборонные расходы европейских стран и Канады выросли на 2,2% в 2022 году, а за последние восемь лет прирост достиг 350 млрд долларов США.

"С 2014 года союзники увеличили расходы на оборону, и мы движемся в правильном направлении. Но мы движемся не так быстро, как того требует опасный мир, в котором мы живем", — сказал Столтенберг. Он приветствовал достигнутый прогресс, но подчеркнул, что необходимо действовать больше и быстрее.

Повторное вторжение России в Украину в феврале прошлого года побудило европейские страны модернизировать свои армии и усилить оборону.

НАТО готовится установить новую цель по увеличению расходов на оборону на саммите в Вильнюсе в июле, при этом большинство стран согласны с тем, что 2% должны быть базовым уровнем, а не потолком расходов. Однако несколько стран, которые не смогли достичь цели в 2%, не хотят устанавливать слишком амбициозную и конкретную цель.

Столтенберг подчеркнул, что сегодня безопасность нельзя воспринимать как должное, но она является "основой нашего благополучия и нашего образа жизни".

Дипломаты НАТО прогнозируют, что обсуждение нового целевого показателя расходов на оборону, требующего согласия всех государств-членов, скорее всего, продолжится до саммита в июле.