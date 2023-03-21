Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников увеличить расходы на оборону
Foto: AP/Scanpix/LETA

Во вторник, 21 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники недостаточно быстро увеличивают расходы на оборону на фоне агрессии России против Украины.

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После оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году члены НАТО обязались к 2024 году увеличить свои расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта.

В годовом отчете НАТО, который был обнародован сегодня, сделан вывод, что только семь из 30 стран НАТО достигли этой цели в 2022 году, а именно США, Греция, Польша, Великобритания, Литва, Латвия и Эстония.

Восемь государств достигли цели в 2021 году, 11 — в 2020 году.

"После российского вторжения многие союзники объявили о значительном увеличении расходов на оборону. Теперь обещания должны трансформироваться в реальные деньги, договоры и конкретное вооружение, потому что расходы на оборону лежат в основе всего, что мы делаем", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он объяснил уменьшение числа стран, достигших цели в 2%, тем, что экономика нескольких стран работала лучше, чем ожидалось, поэтому их оборонные бюджеты выглядели пропорционально меньшими.

Больше всего денег на оборону потратили США — около 70% от общих расходов НАТО на оборону, превышающих триллион долларов в 2022 году.

США годами подталкивали европейских союзников к увеличению расходов на оборону, и расходы НАТО на оборону увеличились.

В целом оборонные расходы европейских стран и Канады выросли на 2,2% в 2022 году, а за последние восемь лет прирост достиг 350 млрд долларов США.

"С 2014 года союзники увеличили расходы на оборону, и мы движемся в правильном направлении. Но мы движемся не так быстро, как того требует опасный мир, в котором мы живем", — сказал Столтенберг. Он приветствовал достигнутый прогресс, но подчеркнул, что необходимо действовать больше и быстрее.

Повторное вторжение России в Украину в феврале прошлого года побудило европейские страны модернизировать свои армии и усилить оборону.

НАТО готовится установить новую цель по увеличению расходов на оборону на саммите в Вильнюсе в июле, при этом большинство стран согласны с тем, что 2% должны быть базовым уровнем, а не потолком расходов. Однако несколько стран, которые не смогли достичь цели в 2%, не хотят устанавливать слишком амбициозную и конкретную цель.

Столтенберг подчеркнул, что сегодня безопасность нельзя воспринимать как должное, но она является "основой нашего благополучия и нашего образа жизни".

Дипломаты НАТО прогнозируют, что обсуждение нового целевого показателя расходов на оборону, требующего согласия всех государств-членов, скорее всего, продолжится до саммита в июле.

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