Генсек НАТО: война России с Украиной может занять годы

Война России против Украины может занять годы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкой газете Bild am Sonntag, добавив, что поставка современного оружия украинским войскам повысит шансы на освобождение страны.
С аналогичным заявлением на страницах Sunday Times выступил британский премьер Борис Джонсон.
"Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину", - сказал Столтенберг. "Даже если затраты высоки - не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", - добавил он (цитаты по агентству Рейтер).
Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде в конце июня будет согласован пакет помощи для Украины, который поможет стране перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО, говорил Столтенберг ранее на этой неделе.
Джонсон призывает союзников не расслабляться и готовиться к долгой войне до полной победы Украины. Он считает необходимым продолжать предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и обучение, так чтобы она наращивала свой боевой потенциал.
Москва заявляет, что поставки западного оружия обостряют и затягивают конфликт.