Генсек ООН Гутерриш опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда последних американских солдат. Он указал, что почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи.

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"Надвигается гуманитарная катастрофа", — сказал он вечером во вторник, 31 августа, в Нью-Йорке, отметив, что люди в Афганистане ежедневно теряют доступ к самым элементарным товарам и услугам.

"Почти половина населения Афганистана — 18 млн человек — жизненно зависит от гуманитарной помощи. Каждый третий не знает, как он в следующий раз получит пропитание. Более половины всех детей в возрасте до пяти лет в будущем году, по всей видимости, будут страдать от недоедания", — сообщил Гутерриш.

Генсек ООН призвал все страны-члены всемирной организации помочь афганцам "в этот тяжелый час" и своевременно обеспечить гибкую и широкую помощь. Одновременно он обратился с призывом ко всем сторонам обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ всех нуждающихся афганцев к гуманитарной помощи.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Афганистан ООН
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