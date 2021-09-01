Генсек ООН Гутерриш опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда последних американских солдат. Он указал, что почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Надвигается гуманитарная катастрофа", — сказал он вечером во вторник, 31 августа, в Нью-Йорке, отметив, что люди в Афганистане ежедневно теряют доступ к самым элементарным товарам и услугам.

"Почти половина населения Афганистана — 18 млн человек — жизненно зависит от гуманитарной помощи. Каждый третий не знает, как он в следующий раз получит пропитание. Более половины всех детей в возрасте до пяти лет в будущем году, по всей видимости, будут страдать от недоедания", — сообщил Гутерриш.

Генсек ООН призвал все страны-члены всемирной организации помочь афганцам "в этот тяжелый час" и своевременно обеспечить гибкую и широкую помощь. Одновременно он обратился с призывом ко всем сторонам обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ всех нуждающихся афганцев к гуманитарной помощи.