Генсекретарь НАТО: если Швеция вступит в альянс, увеличится присутствие НАТО в Балтийском море

Если Швеция решит вступить в НАТО, можно рассчитывать на усиленное присутствие НАТО в Балтийском море, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг заявил в эфире шведского радио SVT, что возможно найти гарантии безопасности Швеции в переходный период между подачей заявления и вступлением в альянс.

Как только Швеция попросит принять ее в НАТО и начнется вступительный процесс, у НАТО появится твердое политическое обязательство гарантировать безопасность Швеции, заявил генсек. Это может проявляться по-разному, в том числе и при помощи усиленного присутствия НАТО в регионе.

Уже сообщалось, что, в связи со вторжением России в Украину, в Швеции и в Финляндии серьезно рассматривают возможность вступить в НАТО.