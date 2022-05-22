Генштаб ВСУ: Россия пытается прорвать оборону на Донбассе

Генштаб вооруженных сил Украины опубликовал традиционную вечернюю сводку о положении дел на фронтах.

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Вот ключевые моменты из нее:

- На Донецком направлении Россия пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

- На Славянском направлении россияне пытаются возобновить наступление, продолжают обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках имелись попытки провести разведку боем, в результате россияне понесли потери и отступили.

- На Северодонецком направлении бои продолжались в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения РФ также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

- На Бахмутском направлении, российские войска при поддержке артиллерии пытались улучшить тактическое положение своих подразделений.

- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Россия осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

- На Слобожанском направлении Россия производит систематические артиллерийские обстрелы позиций ВСУ. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе Купянска.

- На Харьковском направлении войска РФ в течение суток активных действий не проводили, усиливая полицейско-административный режим на временно оккупированных территориях.

Как обычно напоминаем, что в условиях боевых действий у Би-би-си нет возможности оперативно получать независимое подтверждение заявлений официальных лиц.