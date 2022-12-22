Генштаб ВСУ заявил, что потери российских войск в Украине превысили 100 тысяч человек

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 22 декабря объявил, что российские войска с начала вторжения потеряли 100 тысяч человек, три тысячи танков и около шести тысяч единиц другой бронетехники.

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Формулировка, которую Генштаб ВСУ употребляет в своей сводке в фейсбуке, предполагает, что речь может идти как об убитых, так и об убитых и получивших тяжелые ранения, не позволяющие продолжить службу.

По данным на 9 декабря, "Русская служба Би-би-си", "Медиазона" и волонтеры по открытым источникам подтвердили гибель 10 002 российских военнослужащих в Украине.

Как украинская, так и российская сторона регулярно сообщают данные о потерях противника, но крайне редко публикуют сведения о своих. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу последний на настоящий момент раз говорил о российских потерях в сентябре. Тогда Шойгу заявил, что с начала войны в Украине погибли 5937 российских военных.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в начале ноября заявил, что потери российских войск убитыми и ранеными превышают 100 тысяч человек. Он считает, что украинская сторона понесла аналогичные потери.

В конце декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен записала видеообращение, в котором утверждалось, что с начала российского вторжения в Украине погибли 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Это заявление вызвало резкую критику с украинской стороны. Видеообращение было откорректировано, а пресс-служба фон дер Ляйен заявила, что произошла ошибка и речь идет о полученных из сторонних источниках данных о потерях украинской армии, то есть и о погибших, и о тяжело раненых. В офисе президента Украины позднее сообщили, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.