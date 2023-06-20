Генштаб ВСУ заявил об атаке российских дронов-камикадзе. 28 из 30 беспилотников удалось сбить
Foto: LETA

Российские войска в ночь на 20 июня запустили по территории Украины 30 беспилотников-камикадзе, 28 их них были сбиты, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, рассказал о попадании дрона в объект критической инфраструктуры. Пострадавших, по словам Садового нет,

Об атаке беспилотников сообщил и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, над столицей Украины в ночь на 20 июня были сбиты "около двух десятков" дронов.

Еще три дрона были сбиты в Николаевской области, пишет "РБК-Украина".

По данным командования Воздушных сил ВСУ дроны были запущены с двух направлений: из Брянской области и с побережья Азовского моря.

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