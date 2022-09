"Герань" над Одессой. Иранские дроны бросили вызов украинской ПВО

"Сначала было жужжание очень неприятное, а потом было слышно падение — очень громкий взрыв. Он был такой, как будто упало что-то в колодец или в закрытый двор", — одесская журналистка Алена Балаба живет в двух кварталах от здания, в который 25 сентября попали два российских беспилотника-камикадзе иранского производства.

Она рассказала, что после первого удара дронами в пятницу, когда в порту погиб мирный житель, дроны ждали, и поэтому один удалось сбить на подлете над морем. Два других обстреливали из стрелкового оружия, но сбить их не удалось.

В воскресенье, говорит Балаба, сигналы воздушной тревоги прозвучали примерно за двадцать минут до взрывов, то есть противовоздушная оборона города знала, что будет нанесен удар. Но полностью его отразить не получилось.

Разрушения, которые причинили беспилотники зданию, были довольно значительны, хотя, как утверждают украинцы, оно уже и не использовалось военными. Тем не менее этот, как и предыдущие и последующие налеты, продемонстрировал, что перед украинской армией возникла новая проблема. И она очень серьезная.

В понедельник утром три дрона атаковали два объекта в Одессе — склад боеприпасов и военный штаб. Один беспилотник удалось сбить, но два других поразили цели. Судя по отсутствию пострадавших, на военных объектах не было людей.

Еще несколько дронов было сбито в районе Одессы в понедельник вечером.

Во вторник утром три дрона попытались прорваться к Николаеву, но их сбили украинские ПВО.

Впервые об этих беспилотниках заговорили 13 сентября, когда в интернете появились сообщения о том, что под Купянском ВСУ сбили необычный БПЛА с надписью "Герань-2". По обломкам в нем нашли сходство с иранским дроном-камикадзе "Шахед-136".

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS

О том, что Иран поставляет России дроны, говорилось и ранее. За две недели до этого американская пресса со ссылкой на источник в разведке сообщила, что еще 19 августа Иран передал России дроны "Мохаджер-6", "Шахед-129" и "Шахед-191".

Эти беспилотники отличаются от сбитого "Шахед-136". Они предназначены для разведки, целеуказания, дозора и ударов по земле специальными боеприпасами, тогда как сбитый под Купянском дрон был так называемым барражирующим боеприпасом — аппаратом, который, похоже, являет собой отдельный вид летательных аппаратов.

Появившись на фронте, "Шахеды" сразу стали головной болью для ВСУ. В интернете появились фотографии разрушенной техники, уничтоженной, как сообщалось, этими БПЛА.

Точных данных о потерях не поступало, хотя известный украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что только за один день на трех разных направлениях было уничтожено "несколько десятков единиц" техники.

Он не уточнил, какая именно техника была уничтожена, но в любом случае с такими потерями сложно не считаться.

Информация, которая попадает в соцсети и прессу в военное время, не всегда отражает истинное положение вещей. Если руководствоваться сообщениями открытых источников, после этого этапа, когда удары наносились по технике, дроны стали атаковать стационарные объекты, такие как здания в Одессе.

Дрон-камикадзе — особый вид летательных аппаратов. Их официальное название — барражирующий боеприпас.

Он представляет собой беспилотник, который способен долгое время находиться в воздухе, выбирая цель, а потом атакуя ее, как крылатая ракета.

С одной стороны, этим он действительно похож на крылатую ракету, которая, в сущности, тоже является беспилотным летательным аппаратом. Их отличие в том, что ракета обычно летит к цели по заранее определенной и более-менее предсказуемой траектории, совершая маневры с учетом складок местности, а дрон способен летать как самолет, меняя курс, скорость и пространственное положение активно и непредсказуемо.

Кроме того, крылатые ракеты обычно оснащены мощным турбореактивным двигателем, летят на высокой скорости и имеют мощную боеголовку.

Дроны-камикадзе, как правило, меньшего размера, часто используют винтовой двигатель и управляются внешним источником.

Хотя такие дроны существуют еще с конца 1980-х, они стали активно развиваться в последние годы. Толчком послужило развитие систем спутниковой навигации и связи, которые позволили улучшить точность наведения беспилотников.

Барражирующий боеприпас интересен еще и тем, что в современном мире его может построить и не очень технологически развитая страна. Такие беспилотники могут быть довольно недорогими, хотя это сказывается на их боевых качествах.

Можно, например, поставить дешевый мотор, но при этом уменьшится скорость или дальность. Или не применять сложную систему наведения, снизив точность. Не обязательно применять специальные боеголовки с мощной взрывчаткой, хотя это снизит поражающую способность.

Наконец, вместо сложной защищенной электроники можно брать платы, купленные в интернет-магазинах или тайком в других странах. Такой дрон, скорее всего, будет менее защищен от систем радиоэлектронной борьбы, но он все равно будет лететь, будет сравнительно недорого стоить, его будет проще построить.

Иранская промышленность выпускает много разных беспилотников, стараясь как можно меньше о них рассказывать.

Хотя Иран активно разрабатывает дроны еще с 1980-х годов, активно применять их стали только в 2000-х. В последние годы в Ливан и Йемен стали поступать барражирующие боеприпасы иранского производства.

Как говорится в докладе Иерусалимского института стратегии и безопасности (Jerusalem Institute for Strategy and Security) "Иранские беспилотники нарушают баланс сил на Ближнем Востоке", иранские операторы и производители дронов оттачивали свои умения с начала войны в Йемене в 2014 году, они действовали в небе Саудовской Аравии, Ирака и Сирии.

В результате у Ирана появился большой опыт производства БПЛА самых разных классов — от крупных разведывательно-ударных систем до небольших разведчиков и барражирующих боеприпасов.

Слабым местом иранских дронов остается качество комплектующих. Иран много лет существует в условиях международных санкций и вынужден строить такие сложные системы из материалов, доступных на сером и черном рынках.

Иранский "Шахед-136" долгое время был темной лошадкой, хотя, как отмечается в докладе Иерусалимского института стратегии и безопасности, именно эти дроны устроили 14 сентября 2019 года в Саудовской Аравии "мини-Перл-Харбор".

Десятки аппаратов атаковали два крупных саудовских нефтяных объекта, причинив им ущерб, в результате которого производство нефти в стране сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки.

Правда, когда на пресс-конференции в саудовском минобороны были показаны обломки летательных аппаратов, не все из них были похожи на детали от "Шахед-136". Саудовцы тогда говорили, что в ударе участвовали и ракеты.

Вторым ярким выступлением "Шахед-136" стал удар в июле 2021 года по танкеру "Мерсер Стрит". По информации израильского института, впервые в истории дрону-камикадзе удалось поразить движущееся коммерческое судно в море.

Тем не менее еще недавно специалисты спорили о техническом устройстве этих дронов. Дело в том, что большие нефтяные заводы и движущийся танкер — очень разные цели.

В первом случае беспилотнику не нужно особенное наведение и даже сложная система навигации — промахнуться по крупной стационарной цели довольно трудно.

Чтобы поразить движущийся в море корабль нужно сначала вывести беспилотник в район цели, а затем навести его точно на нее.

В первом случае можно обойтись системой глобальной спутниковой навигации или даже обычным автопилотом, который будет удерживать курс. Во втором нужна либо система наведения, установленная на самом дроне, либо внешнее управление.

В противокорабельных крылатых ракетах используется небольшой радар, который наводится на корабль. В дорогих беспилотниках может использоваться видеокамера, которая позволяет видеть цель.

Но иранский дрон не выглядел настолько дорогим, а кроме того, на известных фотографиях камера не была видна.

Многое, кажется, прояснилось, когда такие беспилотники появились в небе Украины.

23 сентября Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ опубликовало в своем телеграм-канале техническое описание "Шахеда-136".

Судя по этому документу, иранские инженеры и правда использовали электронные компоненты, доступные на рынке, но доработав их так, чтобы беспилотник мог действовать в боевых условиях при противодействии систем РЭБ, в частности, при отсутствии сигнала спутниковой навигации.

В докладе Иерусалимского института говорится, что, судя по всему, двигатели для дронов можно свободно заказать на торговых интернет-площадках, сервомоторы для элеронов используются от радиоуправляемых моделей, а программное обеспечение можно свободно скачать в интернете — оно также предназначается для моделистов.

Но главное — в этих дронах-камикадзе полностью отсутствует система наведения на цель. Они управляются внешним пилотом, который может находиться в пилотируемом аппарате, либо другим беспилотником.

23 сентября ВВС Украины опубликовали видео, на котором изображен "приводненный" беспилотник "Мохаджер-6". Это ударно-разведывательный комплекс, который мог использоваться для наведения "Шахедов" на цель.

Борьба с такими беспилотниками — дело непростое. Барражирующий боеприпас летит на небольшой высоте, его довольно трудно отследить радарами. При этом он может летать на сотни километров, то есть действовать на оперативную глубину, нанося удары по важным объектам. Обычно они летают группами по несколько единиц, чтобы гарантированно преодолеть зенитный огонь.

Еще одно достоинство аппарата — то, что сразу несколько таких дронов запускаются из контейнера, который легко замаскировать под грузовик. Сам пуск не так сильно заметен с радаров, как старт крылатой ракеты.

Минусами этих дронов является невысокая скорость при довольно больших габаритах. Размах крыльев "Шахеда" 2,5 метра, а длина — 3,5 метра. Плюс аппарат издает громкий жужжащий звук, хорошо слышный на земле.

Теоретически такой дрон можно сбить и из ручного пулемета. Эффективными могут быть легкие переносные зенитно-ракетные комплексы или артиллерийские зенитные системы, например, германская установка Gepard.

🇮🇷Iranian loitering munitions

The country is under sanctions, but it also has loitering shells and drones!

Iran's Shahed-136 "Kamikaze" drones. These loitering munitions are launched in a kind of multiple-launch/drone-swarming format. [2160×1215] pic.twitter.com/jFFhJl72C7