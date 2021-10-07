Германия будет выплачивать пенсии евреям-блокадникам

Евреи, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Об этом еврейская организация Jewish Claims Conference договорилась с правительством ФРГ.

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Правительство Германии решило выплачивать евреям, пережившим блокаду Ленинграда, ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Об этом сообщила в среду, 6 октября, Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (Jewish Claims Conference), отметив, что такие выплаты будут получать около 6500 человек, включая не только блокадников, но и евреев, которым удалось бежать от нацистского террора в других регионах Европы.

Комиссия по еврейским материальным искам ежегодно проводит переговоры с правительством ФРГ в попытке увеличить число евреев, имеющих право на компенсации. Согласно договоренности, эти 6500 жертв Холокоста станут получать ежемесячные пенсии в размере 375 евро задним числом начиная с июля.

Важное значение выплат

"По мере старения этого последнего поколения выживших их нужды возрастают. Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают выжившим частицу достоинства, которая была отнята у них в молодости", - прокомментировал достигнутое с правительством ФРГ соглашение президент Комиссии по еврейским материальным искам Гидеон Тейлор.

Jewish Claims Conference - неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, с филиалами в Германии и Израиле. Она ведет переговоры с Германией о компенсациях для жертв Холокоста со дня основания в 1952 году. Комиссия была создана представителями 23 крупных международных еврейских организаций.