Германия частично закрыла границы с пятью европейскими странами

На фоне пандемии коронавируса и возрастающего числа новых случаев заражения Германия утром в понедельник, 16 марта, по большей части закрыла сухопутные участки границы с пятью соседними странами - Францией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией.

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Об этом взаявил на специальной пресс-конференции министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. По его словам, пересечение границ будет разрешено только по особым поводам. Новые меры не распространяются на грузовые перевозки и жителей приграничных районов, работающих в соседней стране.

При этом глава МВД, не обозначил: сколько продлятся вводимые ограничения. "Сейчас мы начнем, а потом посмотрим, как будет развиваться ситуация и как долго нужно поддерживать такое положение вещей", - подчеркнул Зеехофер.

Дания закрыла свою границу с Германией 14 марта. Пограничный контроль на границе ФРГ и Австрии действует с 2015 года, когда разразился миграционный кризис.

У Парижа своя версия

Между тем французские власти сообщили, что речь идет не о полном закрытии французско-немецкой границы, а об ужесточении контроля в рамках борьбы с коронавирусом, пишет агентство Reuters.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 1196. Всего к 15 марта в стране зарегистрированы 5795 инфицированных COVID-19, умерли 11 человек.