Германия, Дания и еще несколько стран закрыли свое воздушное пространство для России

Вслед за Латвией, Литвой и другими европейскими государствами решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний приняли Германия, Австрия, Ирландия, Исландия, Дания и Бельгия. Об этом пишет "Дождь".

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О принятом решении сообщили премьер-министр Бельгии Александр де Кро, глава МИД Дании Йеппе Кофод, министр транспорта Австрии Леонора Гевесслер, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир и глава МИД Ирландии Саймон Ковеней.

Политики также призвали остальные страны Европейского союза (ЕС) поступить аналогичным образом. Соответствующие меры будут рассмотрены на совещании министров иностранных дел стран ЕС.

В Министерстве транспорта Германии сообщили, что воздушное пространство будет закрыто на три месяца.

В целом о закрытии воздушного пространства для российских самолетов объявили 16 стран ЕС. Ранее такое решение приняли Финляндия, Швеция, Словения, Латвия, Литва, Румыния, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Болгария.

Тем временем, Россия закрыла свое воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии, а также для принадлежащих Великобритании самолетов.