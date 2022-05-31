Германия еженедельно вывозит из Афганистана около 200 человек

Правительство Германии продолжает организовывать перелеты для афганцев, которые до прихода талибов сотрудничали с немецкими организациями или военными. Людей вывозят через Пакистан и Иран.

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Берлин продолжает организовывать авиаперелеты и приезд в страну тех афганцев, кто до прихода талибов сотрудничал с немецкими организациями или военными.

"Еженедельно около 200 афганцев доставляются в Германию только из Пакистана", — сообщают во вторник, 31 мая, издания Funke Mediengruppe на основании ответа МИД ФРГ на журналистский запрос.

Как следует из публикуемого материала, вывоз людей осуществляется на регулярной основе также из Ирана. После возвращения к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" было выдано "более 18 тысяч виз для местного персонала, особенно для лиц, находящихся под угрозой, которых федеральное правительство пообещало принять, и членов их семей".

Лишь в начале 2022 года помощь получили около 5 тысяч человек, не имевших паспортов, они смогли сначала покинуть Афганистан, а после этого в течение двух месяцев продолжить свой путь в Германию.

Ранее меры по эвакуации бывшего местного персонала из Афганистана, принятые правительством ФРГ, подвергались резкой критике за их недостаточность. До сих пор не все афганцы, ранее сотрудничавшие с западными организациями или местным правительством, павшим после прихода талибов, вывезены из Афганистана, многие находятся в соседних странах.

Талибы усиливают давление на женщин

Ранее, 7 мая, сообщалось, что "Талибан" обязал женщин в Афганистане носить в общественных местах хиджаб. Все женщины, за исключением девочек и пожилых женщин, должны также закрывать лицо, чтобы избежать "провокаций" при встрече с незнакомыми мужчинами, говорится в указе министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Талибы объявили об установлении контроля над всем Афганистаном и о создании переходного правительства в сентябре 2021 года. Международное сообщество не признает правительство талибов.