Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по Украине

По словам представителя правительства ФРГ, Берлин предпочитает "нормандский формат", однако готов и к другим моделям для диалога с Москвой.

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Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. Такое заявление в среду, 22 декабря, в Берлине сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "В принципе мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам", — указал Хебештрайт. По его словам, ни один из возможных путей для диалога не следует закрывать.

При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Франции, Украины и России.

Глава МИД ФРГ говорит о высокой степени обеспокоенности ситуацией

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к переговорам с Москвой. "Мое беспокойство велико", — заявила она, добавив, что собственные действия Берлин "до последнего миллиметра" должен направить на достижение диалога. Необходимо разговаривать, даже если имеют место предложения, которые, с позиций ФРГ, не могут быть положены в основу переговоров, считает глава МИД Германии.

Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. Так, 21 декабря российский президент возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.

Владимир Путин 21 декабря обсудил кризис вокруг Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО

На минувшей неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.