Германия готова на постоянной основе дислоцировать бригаду в Литве
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Власти ФРГ планируют разместить на постоянной основе в Литве бригаду своих военных, сообщил в ходе визита в Вильнюс в понедельник, 26 июня, немецкий министр обороны Борис Писториус.

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"Мы, прежде всего, защищаем свободу всех нас. Это наша основная философия, поэтому мы должны поддерживать друг друга", — заявил Писториус. Он подчеркнул, что подразделение должно "шаг за шагом расти, пока не станет полноценной боевой бригадой".

Сроки размещения военных ФРГ в балтийской стране глава немецкого военного ведомства назвать не смог. "В первую очередь для этого нужна техника и соответствующее оборудование. Развернуть такую ​​бригаду за пару месяцев невозможно. Поэтому мы встречаемся и говорим с министром [обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом] о том, что должна быть соответствующая инфраструктура", — пояснил Писториус.

Совместное коммюнике лидеров Литвы и Германии о дислокации в балтийской стране немецких военных было принято вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако позднее выяснилось, что позиции двух государств по деталям плана разошлись. Вильнюс рассчитывал, что военные разместятся в стране на постоянной основе, в то время как Берлин настаивал, что часть сил должна находиться в Литве, а часть — в Германии.

В армии ФРГ одна бригада состоит из 4-5 тысяч человек.

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