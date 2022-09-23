Германия готова предоставлять убежище "уклонистам" из России

"У россиян должна остаться возможность въезжать в ЕС", — подчеркнул представитель правительства ФРГ, комментируя отказ Финляндии и стран Балтии принимать россиян, пытающихся избежать мобилизации.

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Россияне, не желающие отправляться на военную службу в рамках начавшейся мобилизации, смогут получить политическое убежище в Германии. О соответствующем заявлении правительства ФРГ сообщает корреспондент DW в Берлине в пятницу, 23 сентября.

Уклонение от мобилизации — убедительная причина для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище в Германии, приводит он слова пресс-секретаря канцлера ФРГ Олафа Шольца .

Отмечается, что соответствующее указание уже было дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF). Претендовать на получение убежища в Германии смогут и дезертиры.

Гуманитарные визы "уклонистам" и дезертирам выдавать не будут

Комментируя позицию Финляндии и стран Балтии, заявивших ранее, что они не готовы принимать россиян, пытающихся избежать мобилизации, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул: "У россиян должна остаться возможность въезжать в ЕС".

При этом оговаривается, что планов распространить действие параграфа 22 Закона о пребывании, позволяющего получить национальную германскую визу для въезда в страну из-за границы по гуманитарным причинам, у правительства ФРГ нет.

Ранее, в конце августа, в ответ на запрос DW в BAMF сообщили, что нежелание проходить военную службу или дезертирство не являются автоматически причинами для предоставления политического убежища в Германии или отклонения ходатайства о нем.

"Призыв в российскую армию на основе всеобщей военной обязанности сам по себе не является поводом для предоставления защиты. Как и другие государства, Российская Федерация имеет законное право содержать вооруженные силы. Акт преследования со стороны государства можно предположить только в том случае, если меры преследования и возможные наказания несоразмерны (проступку. — Ред.). Кроме того, отказ от службы должен был быть единственным способом избежать участия в военных преступлениях", — подчеркнули тогда в BAMF.

Ходатайства россиян об убежище в Германии

24 августа в ответ на запрос DW в ведомстве сообщили, что с января по июль 2022 года в BAMF поступило 1098 ходатайств о предоставлении политического убежища от россиян. Общее число ходатайств о предоставлении политического убежища в Германии составило за этот период 98 385.