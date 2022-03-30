Германия готова стать одним из гарантов безопасности Украины

Германия в целом готова совместно с другими странами выступить одним из гарантов безопасности Украины при условии соответствующего мирного договора между Киевом и Москвой, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно спрашивал канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе телефонных переговоров, готова ли Германия участвовать в международных гарантиях безопасности для его страны, и канцлер "выразил общую готовность".

При этом федеральное правительство остается верным своей линии и не намерено становиться военным игроком в этой войне, подчеркнул Хебештрайт.

Ранее о готовности выступить гарантом безопасности Украины сообщила Великобритания.