Германия готовится к новой волне коронавируса

В Германии готовятся к новой волне коронавируса осенью. Совет экспертов при бундестаге подготовил три сценария развития пандемии, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах 9 июня в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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По его мнению, наиболее вероятным на сегодняшний день представляется вариант, при котором удастся избежать серьезного всплеска заболеваемости и соответствующих ограничений. Вместе с тем, отметил он, необходимо быть подготовленными и к появлению новых вариантов коронавируса, которые могут оказаться заразнее и опаснее.

К сентябрю, рассчитывает министр, в Германии будет применяться вакцина, приспособленная под вариант коронавируса "омикрон". Соответствующие разработки представлены компаниями Moderna и BioNTech.

Лаутербах выступил за изменение и продление действия закона об эпидемиологической защите. Этот закон вступил в ФРГ в действие 1 января 2001 года и заложил правовую базу для созданной в стране системы регистрации инфекционных заболеваний. 18 ноября 2020 года к нему были приняты поправки, призванные подвести правовую базу под жесткие ограничения в общественной и экономической жизни Германии, введенные ранее федеральными и земельными властями в целях борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Показатель заражаемости коронавирусом в ФРГ растет

Между тем заболеваемость коронавирусом в Германии в последние дни возросла. Семидневный коэффициент заражаемости на утро 9 июня составил 276,9 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее значение индикатора равнялось 238,1 случая, а неделю назад — 221,4 случая. За 24 часа в Германии зарегистрировано 77 636 новых случаев заражений (неделю назад 48 502) и 90 летальных исходов (неделю назад 131).