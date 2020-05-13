Германия и Австрия откроют совместную границу 15 июня
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Германия и Австрия вновь откроют совместную границу с 15 июня. Об этом договорились канцлеры двух стран Ангела Меркель (Angela Merkel) и Себастьян Курц, сообщила министр туризма Австрии Элизабет Кёстингер в интервью австрийскому радио в среду, 13 мая.

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По словам Кёстингер, Меркель и Курц решили открыть границу в два этапа. Уже с 15 мая жесткие ограничения, введенные двумя месяцами ранее, будут ослаблены. Жителям ФРГ и Австрии станет легче посещать родственников в соседней стране. С 15 июня совместную границу планируется открыть полностью, если к тому времени эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Германия в середине марта ввела жесткий контроль на границах с соседними странами - Австрией, Францией, Швейцарией, Люксембургом и Данией. С тех пор пограничные переходы открыты лишь для коммерческого транспорта и лиц, регулярно ездящих на работу в соседнее государство.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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