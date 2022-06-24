Германия и США обвинили Россию в провоцировании голода в мире

Германия и США критикуют Россию за провоцирование продовольственного кризиса в мире. "Единственная причина этого (кризиса. — Ред.) — российская агрессия против Украины", — заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен в пятницу, 24 июня, в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. По словам Блинкена, нет другой причины для растущих цен на продовольствие во всем мире кроме российской блокады украинских портов на Черном море, а также ограничений на экспорт продуктов питания из РФ.

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В свою очередь Бербок заявила о "циничной "зерновой войне" России", которой Москва "целенаправленно провоцирует взрывной рост цен на продовольствие с целью дестабилизации целых государств".

Блинкен и Бербок участвуют в организованной правительством ФРГ международной продовольственной конференции, проходящей в пятницу в Берлине в преддверии встречи G7. "Мы, "большая семерка", не допустим, чтобы российская захватническая война спровоцировала голод в мире. Мы будем действовать совместно", — заявил Блинкен. По словам Бербок, промышленно развитые страны действуют ответственно, хотя они и не виновны в обострении кризиса, вызванного войной России против Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее возложил вину за кризис на западные страны, которые ввели санкции против России за войну в Украине, и эти санкции осложнили экспорт зерна, других сельскохозяйственных продуктов и удобрений из РФ. Блинкен и Бербок опровергли это заявление и утверждают, что в отношении продовольствия и удобрений нет никаких санкций.